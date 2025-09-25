Il dilemma impossibile della Ferrari su Hamilton e Verstappen

Lewis Hamilton ha un contratto con la Ferrari fino alla fine del 2026, con l'opzione di estenderlo per una stagione ulteriore.

Il pilota britannico punta al suo storico ottavo titolo in Formula 1, ma sembra che la decisione definitiva si prenderà nel 2026. Tale scenario potrebbe aprire interessanti opportunità per Max Verstappen.

Hamilton ha vinto tutti i suoi titoli con la Mercedes (e McLaren Mercedes), ma nella situazione attuale si è reso conto che la vettura rossonera non si adatta più al suo stile e non gli consentirà di aggiudicarsi un ottavo campionato. Per questo motivo, prima dell'inizio della stagione 2024, il pilota britannico aveva annunciato che, dal 2025, sarebbe passato alla Ferrari, formando un team con Charles Leclerc per puntare nuovamente al titolo mondiale.

Una volta confermato il suo futuro in Ferrari, Hamilton ha faticato a esprimersi al livello atteso nella stagione 2024 con la Mercedes. Sembrava avere la mente già rivolta al nuovo team, mentre il suo ex gruppo iniziava a valutare chi potesse sostituirlo. Inoltre, sia nel 2022 che nel 2023 è diventato evidente che il britannico non riusciva a trovare una sintonia completa con la nuova generazione di vetture.

Hamilton in Ferrari

La speranza era che Hamilton potesse trovare in Ferrari la vettura ideale per affrontare la nuova era, e il team si è impegnato al massimo per adattare la monoposto in vista del suo arrivo, con l'ambizione di lottare per il titolo nel 2025. Tuttavia, alcune modifiche apportate hanno finito per penalizzare entrambi i piloti: gli aggiustamenti hanno reso la vettura più lenta e meno stabile rispetto alle specifiche previste entro la fine del 2024, con problemi sul livello dell'auto che hanno reso drammatico l'inizio della stagione.

Oggi è chiaro che con la Ferrari Hamilton non riuscirà a imporsi come campione mondiale in questa stagione. Né lui né Leclerc riusciranno a interrompere la lunga serie di digiuni in Ferrari, spostando così tutte le speranze sulle novità previste dalla nuova era della F1 a partire dal 2026.

Hamilton dovrà puntare al 2026

Molti, incluso probabilmente lo stesso Hamilton, vedono nel 2026 l'opportunità per conquistare quell'ottavo titolo. Per realizzarlo, la Ferrari dovrà presentare un motore potente e una vettura dotata di un'aerodinamica impeccabile; sarà inoltre fondamentale migliorare la comunicazione e affinare la strategia per porre fine al digiuno di campionati.

La speranza del pilota britannico risiede in una completa rinnovazione delle vetture, con l'idea che la nuova generazione si adatti meglio al suo stile. Col passare degli anni, ogni stagione assume un'importanza crescente e, se nel 2026 la vettura non dovesse funzionare a suo favore, Hamilton potrebbe scegliere di non esercitare l'opzione di estensione del contratto. In tal scenario, si aprirebbe una postazione in Ferrari per il 2027, accanto a Leclerc.

Verstappen e Ferrari?

Storicamente, Verstappen e la Ferrari hanno percorso strade parallele, a partire dall'epoca di Sebastian Vettel e Charles Leclerc fino alla stagione attuale con Hamilton e Leclerc. Tuttavia, se Hamilton decidesse di ritirarsi dopo il 2026, liberando così un posto in Ferrari, non sarebbe sorprendente vedere Verstappen fare il salto, soprattutto se la monoposto rossonera risultasse competitiva e la clausola si attivasse nel caso in cui il pilota non terminasse tra i primi in classifica durante la stagione estiva.

Oltre alla rivalità con la Red Bull, Hamilton potrebbe avere un ruolo determinante in quella che Raymond Vermeulen, manager di Verstappen, ha definito "la stagione decisiva per il futuro del pilota olandese".

Conclusioni

È chiaro che con la Ferrari Hamilton non riuscirà a imporsi come campione mondiale in questa stagione. L'anno prossimo, con vetture rinnovate, cercherà di cambiare questa situazione. Se nel 2026 si sentirà a suo agio ma non riuscirà comunque a conquistare il titolo, potrebbe decidere di prolungare la sua carriera per una stagione ulteriore.

Al contrario, se riuscisse a coronarsi oppure se la vettura dovesse nuovamente risultare inadeguata, è possibile che il pilota britannico opti per il ritiro. In tal caso, se la Red Bull non riuscisse a offrire una monoposto sufficientemente competitiva da impedire a Verstappen di attivare la sua clausola, la Ferrari potrebbe diventare una valida opzione per l'olandese nel 2027.

