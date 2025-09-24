close global

Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Montreal, 2025

F1 Oggi: Il sito storico di Hamilton è in pericolo; La strategia insolita per Antonelli

F1 Oggi: Il sito storico di Hamilton è in pericolo; La strategia insolita per Antonelli

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Montreal, 2025

GPFans ti porta le notizie più interessanti di mercoledì 24 settembre 2025 in Formula 1.

Toto Wolff ha criticato Andrea Kimi Antonelli in passato, ma ora l'italiano si è guadagnato gli elogi del capo della Mercedes dopo la sua prestazione in Azerbaigian. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton potrebbe vedere seriamente compromessa la sua posizione nella storia della Formula 1, mentre Max Verstappen si avvicina pericolosamente al podio storico. LEGGI DI PIÙ

Toto Wolff ha elogiato la straordinaria rimonta di Andrea Kimi Antonelli dopo la sua prestazione al Gran Premio dell'Azerbaijan, dove ha sfiorato il podio. LEGGI DI PIÙ

Charles Leclerc ha espresso il suo disappunto per il mancato rispetto delle direttive interne da parte di Lewis Hamilton durante il Gran Premio dell'Azerbaijan. LEGGI DI PIÙ

Nicolas Hamilton, fratello del sette volte campione mondiale di Formula 1 Lewis Hamilton, potrebbe essere costretto a concludere anticipatamente la stagione dopo un imprevisto a Silverstone. LEGGI DI PIÙ

