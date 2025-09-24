Hamilton potrebbe ABBANDONARE la stagione!
Hamilton potrebbe ABBANDONARE la stagione!
Nicolas Hamilton, fratello del sette volte campione mondiale di Formula 1 Lewis Hamilton, potrebbe essere costretto a concludere anticipatamente la stagione dopo un imprevisto a Silverstone.
Il pilota, che corre nel Campionato Britannico Turismo con Powder Monkey Brewing Co, ha definito il 2025 come la migliore stagione della sua carriera. Con 33 anni, è sette anni più giovane del fratello famoso, il quale quest'anno si prepara ad affrontare una nuova sfida con la Ferrari nella corsa per un storico ottavo titolo mondiale.
Durante il penultimo weekend del campionato a Silverstone, Nicolas ha vissuto un episodio che ha messo seriamente in dubbio la sua partecipazione all’ultima gara. Nel corso della gara, infatti, la sua vettura è stata colpita da un improvviso incendio d’olio, costringendolo a fermarsi sulla rettilinea di Wellington mentre le fiamme si diffondevano in maniera incontrollata.
Fortunatamente, Hamilton è uscito illeso dall’incidente e, nonostante lo spavento, ha saputo mantenere la calma per cercare di contenere i danni al veicolo. Tramite Instagram ha condiviso una foto del suo bolide avvolto dalle fiamme, commentando: "L’immagine racconta un momento davvero sconvolgente e pericoloso per me, la mia famiglia e gli amici, in un inizio di domenica a Silverstone. Mi ha stupito rimanere così sereno, cercando di fare in modo che la situazione non peggiorasse ulteriormente."
Il pilota ha poi spiegato: "Dopo l’incendio di ieri, non sono certo se potrò partecipare all’ultima giornata a Brands Hatch. Se non avrò la possibilità di concludere la stagione, desidero ringraziare di cuore famiglia, amici e sponsor per aver creduto nel mio sogno durante quest’anno. Sono convinto che questa sia stata, senza dubbio, la mia migliore prestazione nel BTCC e sono estremamente orgoglioso dei progressi compiuti finora."
Correlato: Max Verstappen è COLPEVOLE di aver criticato Kimi Antonelli
Il ritorno di Nicolas Hamilton nel BTCC nel 2025
Nonostante conviva con una forma di paralisi cerebrale, Hamilton ha fatto la storia nel 2015 diventando il primo pilota con disabilità a gareggiare nel BTCC.
Nel 2023 ha raggiunto il sesto posto a Donington Park, il suo miglior risultato in carriera, spingendolo a prendersi una pausa nel corso dello stesso anno. Dopo 20 mesi lontano dalle competizioni, il pilota ha infine annunciato il suo tanto atteso ritorno per la stagione 2025.
Pur non avendo ancora conquistato punti nella presente campagna, Nicolas guarda con fiducia al futuro e già sogna il 2026, mentre Tom Ingram guida attualmente la classifica del BTCC, con un’ultima prova in programma a Brands Hatch all’inizio di ottobre.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Hamilton potrebbe ABBANDONARE la stagione!
- 1 ora fa
F1 Ferrari Oggi: La valutazione illogica della loro stagione; Giustifica il comportamento di Hamilton
- Ieri 23:50
F1 Antonelli Oggi: Sainz parla con la Mercedes; l'arma segreta della Mercedes
- Ieri 23:00
F1 Oggi: Ferrari apre un'indagine su Leclerc; L'arma segreta della Mercedes per Antonelli
- Ieri 22:06
Leclerc lancia l'AVVERTIMENTO su Verstappen
- Ieri 21:00
La Ferrari e la valutazione ILLOGICA che hanno fatto della loro stagione
- Ieri 20:00
Molto letto
Hamilton ammette il dolore alla Ferrari
- 14 settembre
Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso
- 17 settembre
Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes
- 6 settembre
Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping
- 22 settembre
La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie
- 14 settembre
Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!
- 11 settembre