Hamilton potrebbe ABBANDONARE la stagione!

Nicolas Hamilton, fratello del sette volte campione mondiale di Formula 1 Lewis Hamilton, potrebbe essere costretto a concludere anticipatamente la stagione dopo un imprevisto a Silverstone.

Il pilota, che corre nel Campionato Britannico Turismo con Powder Monkey Brewing Co, ha definito il 2025 come la migliore stagione della sua carriera. Con 33 anni, è sette anni più giovane del fratello famoso, il quale quest'anno si prepara ad affrontare una nuova sfida con la Ferrari nella corsa per un storico ottavo titolo mondiale.

Durante il penultimo weekend del campionato a Silverstone, Nicolas ha vissuto un episodio che ha messo seriamente in dubbio la sua partecipazione all’ultima gara. Nel corso della gara, infatti, la sua vettura è stata colpita da un improvviso incendio d’olio, costringendolo a fermarsi sulla rettilinea di Wellington mentre le fiamme si diffondevano in maniera incontrollata.

Fortunatamente, Hamilton è uscito illeso dall’incidente e, nonostante lo spavento, ha saputo mantenere la calma per cercare di contenere i danni al veicolo. Tramite Instagram ha condiviso una foto del suo bolide avvolto dalle fiamme, commentando: "L’immagine racconta un momento davvero sconvolgente e pericoloso per me, la mia famiglia e gli amici, in un inizio di domenica a Silverstone. Mi ha stupito rimanere così sereno, cercando di fare in modo che la situazione non peggiorasse ulteriormente."

Il pilota ha poi spiegato: "Dopo l’incendio di ieri, non sono certo se potrò partecipare all’ultima giornata a Brands Hatch. Se non avrò la possibilità di concludere la stagione, desidero ringraziare di cuore famiglia, amici e sponsor per aver creduto nel mio sogno durante quest’anno. Sono convinto che questa sia stata, senza dubbio, la mia migliore prestazione nel BTCC e sono estremamente orgoglioso dei progressi compiuti finora."

Il ritorno di Nicolas Hamilton nel BTCC nel 2025

Nonostante conviva con una forma di paralisi cerebrale, Hamilton ha fatto la storia nel 2015 diventando il primo pilota con disabilità a gareggiare nel BTCC.

Nel 2023 ha raggiunto il sesto posto a Donington Park, il suo miglior risultato in carriera, spingendolo a prendersi una pausa nel corso dello stesso anno. Dopo 20 mesi lontano dalle competizioni, il pilota ha infine annunciato il suo tanto atteso ritorno per la stagione 2025.

Pur non avendo ancora conquistato punti nella presente campagna, Nicolas guarda con fiducia al futuro e già sogna il 2026, mentre Tom Ingram guida attualmente la classifica del BTCC, con un’ultima prova in programma a Brands Hatch all’inizio di ottobre.

