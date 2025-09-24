Leclerc furioso con la Ferrari dopo il favoritismo verso Hamilton

Charles Leclerc ha espresso il suo disappunto per il mancato rispetto delle direttive interne da parte di Lewis Hamilton durante il Gran Premio dell'Azerbaijan.

Ferrari ha attraversato un weekend difficile a Baku, con Leclerc e Hamilton che hanno qualificato rispettivamente in decimo e duodicesimo posto e concluso la gara in ottavo e nono, con Hamilton che ha tagliato il traguardo davanti al pilota monegasco.

Il risultato finale di Hamilton sarebbe dovuto essere il nono posto se il team non avesse emanato un ordine interno che gli consentisse di sorpassare il compagno nel tentativo di recuperare posizioni davanti alle vetture avversarie.

L’accordo era chiaro: se non fosse riuscito a effettuare il sorpasso, Hamilton avrebbe dovuto cedere la propria posizione a Leclerc prima della fine della gara. Tuttavia, nella fase finale il pilota non ha ridotto la velocità a sufficienza, costringendo Leclerc ad accontentarsi del nono posto.

Leclerc analizza la polemica degli ordini interni della Ferrari a Baku

Nei briefing post-gara, entrambi i piloti hanno commentato l’incidente, pur con sfumature differenti. Leclerc ha sottolineato come, in questa occasione, non siano state rispettate le regole che dovrebbero governare la dinamica interna del team.

"Esistono procedure fondamentali da seguire e oggi, probabilmente, esse non sono state rispettate", ha dichiarato ai media. Il pilota ha aggiunto: "La differenza tra l’ottavo e il nono posto è un fattore che terremo in considerazione in futuro. Se vogliamo competere per posizioni migliori, è indispensabile ripensare il nostro approccio."

In un’intervista a Sky Sports, Leclerc ha ulteriormente precisato la questione: "Onestamente, arrivare ottavo o nono non fa una grande differenza per me; la cosa importante è il rispetto degli accordi interni. Se oggi le direttive non sono state seguite, non mi sarei sentito molto più soddisfatto di un risultato migliore."

