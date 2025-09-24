Proprio quello che ci si aspettava da lui! Il ritorno di Antonelli impressiona la Mercedes

Toto Wolff ha elogiato la straordinaria rimonta di Andrea Kimi Antonelli dopo la sua prestazione al Gran Premio dell'Azerbaijan, dove ha sfiorato il podio.

Antonelli ha concluso quarto a Baku, dietro solo a Max Verstappen, George Russell e Carlos Sainz, segnando uno dei suoi migliori risultati in gara da diversi mesi.

Dopo la gara, Wolff ha spiegato e lodato la prestazione del giovane talento, sottolineando il significativo miglioramento rispetto alle precedenti gare in Europa.

"È stata una rimonta davvero positiva dopo Monza. Ha faticato durante le gare europee, ma qui è tornato forte con un solido quarto posto, pur correndo nel gruppo di testa", ha ammesso Wolff a Motorsport.com e ad altri media.

"È un aspetto su cui può costruire e consolidare. Speriamo che questo porti a weekend più positivi fino alla fine dell'anno", ha concluso il team principal della Mercedes.

Correlato: Max Verstappen è COLPEVOLE di aver criticato Kimi Antonelli

Perché Kimi Antonelli è definito il "Nuovo Max Verstappen"?

Kimi Antonelli, nato nel 2006, proviene da una tradizione motoristica consolidata: suo padre, Marco, è stato pilota e gestisce l’AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4. Fin da bambino, a soli sette anni, Kimi ha mostrato un talento eccezionale nei kart, vincendo la Finale Internazionale EasyKart appena due anni dopo. In seguito, ha affinato le sue doti nella serie WSK, conquistando nel 2018 la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e quella internazionale della Coppa ROK. L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando addirittura quinto nella sua prima esperienza nel Campionato Mondiale FIA, attirando così l’attenzione di Toto Wolff, che lo ha inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 Antonelli ha fatto il salto ai monoposto, esibendosi nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Pur ottenendo vari podi nel campionato italiano, è negli Emirati che ha veramente brillato, vincendo due gare e classificandosi terzo nella classifica generale. L'anno successivo è tornato in Italia per dominare il campionato, aggiudicandosi il titolo con 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare, e replicando tale successo nella serie ADAC F4 con nove vittorie e 12 podi. Questi successi hanno infine aperto la strada alla sua ascesa in Formula 1, dove oggi si confronta con i grandi nomi come Verstappen, Hamilton e Alonso.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!