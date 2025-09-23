F1 Ferrari Oggi: La valutazione illogica della loro stagione; Giustifica il comportamento di Hamilton
F1 Ferrari Oggi: La valutazione illogica della loro stagione; Giustifica il comportamento di Hamilton
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di martedì 23 settembre 2025 in Formula 1.
Fred Vasseur e la Ferrari continuano a non salire sul podio, ma il team principal è convinto di poter competere a pari livello con la McLaren. LEGGI DI PIÙ
Fred Vasseur ha definitivamente escluso Lewis Hamilton da ogni responsabilità riguardo al problema di posizione con Charles Leclerc al Gran Premio dell’Azerbaigian. LEGGI DI PIÙ
La Ferrari ha conquistato solo sei punti al Gran Premio di F1 dell'Azerbaijan dopo i risultati deludenti di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. LEGGI DI PIÙ
Una nuova controversia è emersa nella vita personale di Lewis Hamilton, a causa della crisi di risultati con la Ferrari. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari Oggi: La valutazione illogica della loro stagione; Giustifica il comportamento di Hamilton
- 2 ore fa
F1 Antonelli Oggi: Sainz parla con la Mercedes; l'arma segreta della Mercedes
- 3 ore fa
F1 Oggi: Ferrari apre un'indagine su Leclerc; L'arma segreta della Mercedes per Antonelli
- Ieri 22:06
Leclerc lancia l'AVVERTIMENTO su Verstappen
- Ieri 21:00
La Ferrari e la valutazione ILLOGICA che hanno fatto della loro stagione
- Ieri 20:00
Non sono riusciti a salire sul podio! La Ferrari ammette di essere mancata al GP dell'Azerbaijan.
- Ieri 19:00
Molto letto
Hamilton ammette il dolore alla Ferrari
- 14 settembre
Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso
- 17 settembre
Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes
- 6 settembre
Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping
- 22 settembre
La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie
- 14 settembre
Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!
- 11 settembre