NUOVO scandalo nella vita PERSONALE di Lewis Hamilton!

Una nuova controversia è emersa nella vita personale di Lewis Hamilton, a causa della crisi di risultati con la Ferrari.

Le voci di una storia d'amore tra il campione di F1 e la cantante Raye sono state chiarite dopo che l'artista, candidata ai Grammy, ha chiarito il suo stato sentimentale. L'artista è stata intervistata sulla griglia di partenza dalla leggenda della F1 Martin Brundle durante il Gran Premio d'Australia: "Team Lewis. Non potevamo lasciarci sfuggire questo momento", ha commentato Raye.

Quest'anno, la cantante si è esibita anche a Silverstone, dove Hamilton, che ha vinto sette titoli mondiali, è stato persino visto sostenerla dagli spalti. Nel corso degli anni, Hamilton e Raye si sono incontrati in diversi eventi: nell'aprile 2023, l'artista ha pubblicato una foto che li ritraeva in un abbraccio affettuoso, e i due sono stati visti insieme al Met Gala del 2024.

Questa vicinanza ha scatenato voci di una possibile relazione sui social media, sebbene in una recente intervista con British Vogue, Raye abbia chiarito le cose. Riferendosi alle voci su Hamilton, Raye è stata chiara e concisa: "No, per niente. È una persona molto importante nella mia vita, un grande amico che conosco da anni. Siamo sempre lì l'uno per l'altra e ci prendiamo cura l'uno dell'altra. Questo è tutto."

"Él es un gran amigo mío. Nos conocemos desde hace varios años. Siempre está para mí y yo para él. Nos importamos muchísimo. No hay prácticamente nada más que decir al respecto."



Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

