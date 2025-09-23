La Ferrari GIUSTIFICA il controverso comportamento di Hamilton nei confronti di Leclerc

Fred Vasseur ha definitivamente escluso Lewis Hamilton da ogni responsabilità riguardo al problema di posizione con Charles Leclerc al Gran Premio dell’Azerbaigian.

Durante il weekend di Bakù, una delle situazioni più dibattute è stata la decisione della Ferrari di richiedere ai piloti uno scambio di posizione, nell'intento di favorire una possibile rimonta da parte di Hamilton, una strategia ormai priva di senso.

“Avevamo ben chiara la situazione: Hamilton godeva di un vantaggio sugli pneumatici e abbiamo chiesto a Leclerc di lasciargli spazio per tentare il sorpasso su Lawson, Tsunoda o Norris”, ha spiegato Vasseur a DAZN.

Ha poi aggiunto: “Leclerc, che faticava a recuperare terreno e non era al massimo delle prestazioni, rappresentava la scelta migliore per attuare questa mossa, nonostante Hamilton abbia commesso un errore nel valutare la propria posizione in vista del traguardo.”

Per quanti anni Hamilton ha firmato con Ferrari?

Secondo il noto giornalista italiano Leo Turrin, l’intesa non si tratterà di un accordo momentaneo: “È la notizia del millennio per la Formula 1. Hamilton ha sottoscritto un contratto 2+1, con una prospettiva che si estende fino al 2026”. L'idea di vedere Lewis vestito di rosso sembrava appartenere a scenari irrisori, ma oggi si assiste a un evento storico, poiché un pilota dai palmarès così eccezionale non aveva mai fatto parte della Ferrari. “Quando Michael Schumacher fece il suo ingresso, vantava già due titoli; oggi siamo di fronte a qualcosa di straordinario. Come afferma Mogol, il tempo ci dirà se questa scommessa andrà a buon fine”, ha commentato il pilota per Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale, la Scuderia Ferrari evidenzia che si tratta di un contratto pluriennale: “Siamo lieti di annunciare che Lewis Hamilton si unirà al team nel 2025 con un accordo di lungo periodo”. Inoltre, il nuovo patto si configura come estremamente vantaggioso per il pilota britannico, consolidandolo nel panorama come uno dei corridori meglio retribuiti dell’intera griglia.

