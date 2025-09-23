Kimi Antonelli Oggi: Sottolinea le richieste massime; Grande rammarico e delusione
Kimi Antonelli Oggi: Sottolinea le richieste massime; Grande rammarico e delusione
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Andrea Kimi Antonelli di Lunedì 22° settembre 2025 in Formula 1.
Andrea Kimi Antonelli potrebbe beneficiare di un inaspettato podio tardivo, poiché il suo compagno di squadra, George Russell, è attualmente in attesa di un controllo antidoping. La situazione apre la possibilità che, in caso di squalifica, Antonelli possa salire sul gradino più alto del podio. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli ha vissuto una gara elettrizzante a Baku, un’esperienza che le sue emozioni dopo il traguardo raccontano a pieno. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli ha ottenuto uno dei suoi migliori risultati negli ultimi mesi, classificandosi quarto al Gran Premio dell'Azerbaigian. Nonostante questo impressionante traguardo, il giovane pilota si è detto deluso, consapevole di aver potuto ambire al podio. LEGGI DI PIÙ
Il Gran Premio dell’Azerbaijan ha regalato un’altra dimostrazione delle doti eccezionali di Max Verstappen, capace di conquistare la vittoria nonostante il predominio stagionale della McLaren. LEGGI DI PIÙ
Il Gran Premio dell’Azerbaijan ha regalato una gara appassionante in cui Max Verstappen ha confermato, nonostante le limitazioni della sua vettura, di essere il migliore sulla griglia. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Kimi Antonelli Oggi: Sottolinea le richieste massime; Grande rammarico e delusione
- Oggi 00:48
F1 Oggi: Ecco come si presenta la classifica piloti e costruttori dopo il GP dell'Azerbaijan
- Oggi 00:26
F1 Ferrari Oggi: Hamilton rivela perché NON ha seguito gli ordini; Leclerc è frustrato
- Oggi 00:08
E tutto è iniziato con Checo! La Red Bull paga a Horner un risarcimento da un MILIONE DI DOLLARI
- Ieri 21:55
Antonelli sottolinea le richieste MASSIME che ha ricevuto dalla F1
- Ieri 19:24
Grande rammarico e delusione per Antonelli al GP dell'Azerbaijan
- Ieri 17:45
Molto letto
Hamilton ammette il dolore alla Ferrari
- 14 settembre
Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso
- 17 settembre
Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes
- 6 settembre
Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping
- Ieri 16:55
La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie
- 14 settembre
Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!
- 11 settembre