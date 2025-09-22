Antonelli sottolinea le richieste MASSIME che ha ricevuto dalla F1

Andrea Kimi Antonelli ha vissuto una gara elettrizzante a Baku, un’esperienza che le sue emozioni dopo il traguardo raccontano a pieno.

Il giovane pilota italiano, partito con una spinta notevole dalla sua griglia di partenza, ha concluso in quarta posizione. Nonostante la partenza promettente, a pochi decimi dal podio si è dovuto accontentare di un risultato che mescola soddisfazione e amara delusione.

La competizione a Baku è stata segnata da momenti di grande tensione, in particolare durante la lotta finale contro Carlos Sainz. Pur non riuscendo a lanciare un’offensiva decisiva per raggiungere le posizioni sul podio, il rendimento con pneumatici duri ha offerto ulteriori spunti di ottimismo.

"Il degrado della gomma dura è stato minimo e, ad ogni giro, l’auto ha risposto meglio", ha commentato Motorsport.com. La vicinanza al podio ha però lasciato un retrogusto amaro: "Il podio è stato così vicino, è davvero deludente non avercela fatta."

Le sfide a Baku

Secondo il pilota, il risultato è frutto di uno sforzo collettivo che ha permesso di ottenere punti preziosi per il campionato costruttori. Il weekend a Baku si è rivelato un respiro dopo una fase particolarmente impegnativa, in netto contrasto con le critiche espresse da Toto Wolff a Monza.

"Monza è stata davvero complicata, mentre questo circuito, senza margine d’errore, ha messo alla prova le nostre capacità", ha aggiunto Antonelli.

Nonostante il mancato ingresso nel podio, il pilota della Mercedes guarda al futuro con determinazione: "È stata una fase difficile nella parte europea della stagione, ma, superando le critiche e i momenti critici, abbiamo ottenuto un risultato importante."

Con Singapore all’orizzonte, Antonelli intende mantenere lo slancio e continuare la sua ascesa, trovando nella difficile pista urbana asiatica una nuova sfida da vincere.

