Fred Vasseur, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Monza, Italy, 2025

F1 Ferrari Oggi: Hamilton rivela perché NON ha seguito gli ordini; Leclerc è frustrato

Alessandro Lombardo
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Lunedì 22° settembre 2025 in Formula 1.

Lewis Hamilton ha confermato il motivo per cui non è riuscito a rispettare un ordine tardivo da Ferrari durante il Gran Premio dell'Azerbaigian. LEGGI DI PIÙ

Después del agotador Gran Premi dell’Azerbaigian, Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno dovuto trascorrere ancora più ore al volante. In seguito a un imprevisto atterraggio del loro volo, entrambi hanno intrapreso, nelle prime ore del mattino, un lungo viaggio notturno dall’Italia fino a Monaco per tornare a casa. LEGGI DI PIÙ

Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno concluso rispettivamente nono e ottavo nel Gran Premio dell'Azerbaijan. LEGGI DI PIÙ

