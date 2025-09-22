LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno concluso rispettivamente nono e ottavo nel Gran Premio dell'Azerbaijan.

Il nodo della questione è stato il modo in cui il team ha gestito le direttive interne: Leclerc doveva cedere la propria posizione ad Hamilton, che però non è riuscito a rientrare nell’assetto concordato prima del traguardo. Secondo Leclerc, il sette volte campione del mondo non ha rispettato le regole stabilite da Ferrari, scatenando così un acceso dibattito sulle procedure interne e sulla gestione della strategia durante il cambio di posizione.

In un’intervista a Sky Sports, Leclerc ha spiegato che Hamilton ha mantenuto la posizione assegnata nella fase finale della gara senza ripristinare l’assetto convenuto al momento del sorpasso del traguardo.

Pur senza dare eccessiva importanza a questo episodio, il pilota ha auspicato che in futuro vengano rispettati scrupolosamente gli accordi interni. "Onestamente, la differenza tra la nona e l’ottava posizione non dovrebbe creare polemiche; non mi lamento, dato che non avrei preferito terminare in ottava," ha commentato.

Leclerc su Hamilton

Leclerc ha ulteriormente criticato l’atteggiamento di Hamilton, affermando: "Sappiamo bene quali regole dobbiamo seguire, e oggi, domenica, queste non sono state rispettate".

"La questione dello scambio tra la nona e l’ottava posizione diventa rilevante soprattutto in vista delle lotte future sul campo. Se la competizione per migliorare i piazzamenti si intensifica, spero che si possa collaborare in maniera diversa e nel pieno rispetto degli accordi interni."

