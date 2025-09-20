close global

﻿
Max Verstappen, Charles Leclerc and Lando Norris look concerned in front of the FIA logo

F1 oggi: risultati delle FP3 e delle qualifiche in Azerbaijan; programma e griglia di partenza delle gare

Gianluca Cosentino
Max Verstappen, Charles Leclerc and Lando Norris look concerned in front of the FIA logo

GPFans ti porta le notizie più rilevanti di sabato 20° settembre 2025 nel mondo della Formula 1.

Hamilton resta vicino alla McLaren; Antonelli batte Russell nelle FP3 del GP dell'Azerbaijan. LEGGI DI PIÙ

F1 Today: Programma e canali TV del Gran Premio dell'Azerbaijan 2025. LEGGI DI PIÙ

Risultati delle qualifiche di F1 di oggi: La Ferrari fallisce; Antonelli batte Russell nelle qualifiche. LEGGI DI PIÙ

F1 2025: griglia di partenza del GP dell'Azerbaijan con penalità incluse. LEGGI DI PIÙ

Griglia di partenza del GP dell'Azerbaijan, penalità incluse
GP dell'Azerbaijan

  • Ieri 22:00
F1 Ferrari Oggi: Hamilton esplode; Leclerc si unisce alle lamentele; La squadra contrattacca
F1 Ferrari oggi

  • Ieri 23:30
F1 Antonelli oggi: riceve una punizione UFFICIALE; rivela perché non ha ottenuto la pole
F1 Antonelli oggi

  • Ieri 23:15
F1 oggi: risultati delle FP3 e delle qualifiche in Azerbaijan; programma e griglia di partenza delle gare
F1 oggi

  • Ieri 23:00
UFFICIALE: Kimi Antonelli riceve una PUNIZIONE per il GP dell'Azerbaijan
Mercedes

  • Ieri 17:25
La Ferrari CONTRADDICE Lewis Hamilton sui PROBLEMI in Azerbaigian!
Ferrari

  • Ieri 21:00
Hamilton ammette il dolore alla Ferrari

  • 14 settembre
 Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

  • 17 settembre
 Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes

  • 6 settembre
 La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie

  • 14 settembre
 Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

  • 11 settembre
 Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.

  • 1 settembre

Classifiche F1

