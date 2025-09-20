Max Verstappen ha strappato all’ultimo istante la pole position a Carlos Sainz durante la sessione di qualifiche per il Gran Premio dell’Azerbaigian.

Nonostante Sainz avesse dominato i primi minuti e mantenuto il comando della sessione, il pilota olandese ha saputo sfruttare un attimo decisivo, superando il compagno madrileno di appena 0,478 secondi.

Questa svolta ha acceso le aspettative per il weekend, preannunciando una gara combattuta in pista e lasciando poco spazio a dubbi sulla determinazione di Verstappen a lottare per il podio.

Dietro le due teste della classifica si posizionano Liam Lawson e Kimi Antonelli, seguiti da George Russell e Yuki Tsunoda. Lando Norris, invece, ha vissuto una sessione travagliata, terminando al settimo posto, appena davanti a Isack Hadjar, Oscar Piastri e Charles Leclerc.

La qualifiche si è svolta in un clima di caos, segnato da numerosi incidenti e bandiere rosse durante le eliminatorie, che hanno messo in difficoltà piloti come Alexander Albon, Franco Colapinto e Nico Hulkenberg, oltre a contendenti di rilievo come Leclerc e Piastri.

GP di Azerbaiyán: Qualifiche

Posizione Pilota 1 Max Verstappen 2 Carlos Sainz 3 Liam Lawson 4 Kimi Antonelli 5 George Russell 6 Yuki Tsunoda 7 Lando Norris 8 Isack Hadjar 9 Oscar Piastri 10 Charles Leclerc 11 Fernando Alonso 12 Lewis Hamilton 13 Gabriel Bortoleto 14 Lance Stroll 15 Oliver Bearman 16 Franco Colapinto 17 Nico Hulkenberg 18 Esteban Ocon 19 Pierre Gasly 20 Alexander Albon

Correlato: Programma e canali TV del GP dell'Azerbaijan

Come va il Campionato Piloti prima del GP di Azerbaiyán?

Il Gran Premio d'Italia ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, ma la McLaren è intervenuta per impedire a Piastri di conquistare il titolo.

La domenica a Monza è iniziata in modo caotico, con Nico Hulkenberg costretto al ritiro dopo il giro di formazione. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente della stagione finora, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo al nono posto dopo un'altra penalità in pista.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio deludente, con Alonso che non ha terminato la gara e Carlos Sainz che ha concluso ben fuori dalla zona punti, mentre Alex Albon continua a scalare il Campionato Mondiale Piloti.

Per quanto riguarda le Ferrari, è stata una buona gara, ma non quello che si aspettavano davanti ai loro tifosi, con Lewis Hamilton sesto e Charles Leclerc quarto.

1. Max Verstappen 303 punti

2. Lando Norris 241 punti

3. Charles Leclerc 217 punti

4. Óscar Piastri 197 punti

5. Carlos Sainz 184 punti

6. Lewis Hamilton 164 punti

7. Sergio Pérez 143 punti

8. George Russell 128 punti

9. Fernando Alonso 50 punti

10. Lance Stroll 24 punti

11. Nico Hülkenberg 22 punti

12. Yuki Tsunoda 22 punti

13. Daniel Ricciardo 12 punti

14. Pierre Gasly 8 punti

15. Oliver Bearman 6 punti

16. Kevin Magnussen 6 punti

18. Alexander Albon 6 punti

17. Esteban Ocón 5 punti

19. Zhou Guanyu 0 punti

20. Franco Colapinto 0 punti

21. Valtteri Bottas 0 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato