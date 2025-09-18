close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Carlos Sainz, Lewis Hamilton and Kimi Antonelli in 2025

Programma e canali TV del GP dell'Azerbaijan

Programma e canali TV del GP dell'Azerbaijan

Alessandro Lombardo
Carlos Sainz, Lewis Hamilton and Kimi Antonelli in 2025

Los allenamenti di Formula 1 per il Gran Premio dell’Azerbaigian 2025 prenderanno il via venerdì 19 settembre.

Sul circuito di Bakù Lewis Hamilton in Ferrari cercherà di sfruttare i recenti miglioramenti, mentre Andrea Kimi Antonelli continuerà a confermarsi come una vera sorpresa. Anche Carlos Sainz, ora in Williams, punterà a trovare il giusto ritmo per la sua squadra, e parallelamente Aston Martin insieme a Fernando Alonso mirano a mantenere il rendimento in costante ascesa grazie agli aggiornamenti sul monoposto.

Di seguito trovi tutte le informazioni necessarie sugli orari e i canali per seguire in diretta le sessioni di allenamento, sia per il pubblico americano, latinoamericano, spagnolo che italiano.

Correlato: Le conseguenze della crisi di Kimi Antonelli in Mercedes

Prove libere 1 (FP1) - Venerdì 19 settembre 2025

La prima sessione inizierà nella mattinata negli Stati Uniti: Stati Uniti (ora del Pacifico): 01:30 hrs México: 02:30 hrs Stati Uniti (ora centrale): 03:30 hrs Colombia: 03:30 hrs Stati Uniti (ora dell’Est): 04:30 hrs Argentina: 05:30 hrs Spagna e Italia: 10:30 hrs

Prove libere 2 (FP2) - Venerdì 19 settembre 2025

Stati Uniti (ora del Pacifico): 05:00 hrs México: 06:00 hrs Stati Uniti (ora centrale): 07:00 hrs Colombia: 07:00 hrs Stati Uniti (ora dell’Est): 08:00 hrs Argentina: 09:00 hrs Spagna e Italia: 14:00 hrs

Come seguire in diretta gli allenamenti di F1 in TV

Le seguenti emittenti hanno i diritti per trasmettere l’azione da Bakù. Controlla la programmazione locale: Stati Uniti: ESPN, ESPN Deportes Spagna: DAZN Italia: Sky Sport F1 México: Fox Sports Colombia: Disney+ Argentina: Disney+

In alcuni paesi è disponibile anche F1TV Pro.

Guarda il Gran Premio dei Paesi Bassi in 4K UHD con F1 TV Premium. Clicca QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

Ferrari F1 Oggi: l'ingaggio di Max Verstappen procede; a Checo Pérez viene data una possibilità
Ferrari

Ferrari F1 Oggi: l'ingaggio di Max Verstappen procede; a Checo Pérez viene data una possibilità

  • Ieri 23:30
Kimi Antonelli Oggi: Occasione d'oro alla Mercedes; Risponde alle dure critiche
Formula 1

Kimi Antonelli Oggi: Occasione d'oro alla Mercedes; Risponde alle dure critiche

  • Ieri 23:00
F1 Oggi: Kimi Antonelli risponde alle dure critiche; Leclerc è ritenuto responsabile della crisi di Hamilton
Formula 1

F1 Oggi: Kimi Antonelli risponde alle dure critiche; Leclerc è ritenuto responsabile della crisi di Hamilton

  • Ieri 22:00
Programma e canali TV del GP dell'Azerbaijan
Formula 1

Programma e canali TV del GP dell'Azerbaijan

  • Ieri 21:00
Le parole di Leclerc riempiono di entusiasmo la Ferrari in vista del GP dell'Azerbaijan
Ferrari

Le parole di Leclerc riempiono di entusiasmo la Ferrari in vista del GP dell'Azerbaijan

  • Ieri 20:00
Williams, Alpine? Antonelli vicino a lasciare la Mercedes
Mercedes

Williams, Alpine? Antonelli vicino a lasciare la Mercedes

  • Ieri 19:00
Più notizie

Molto letto

Hamilton ammette il dolore alla Ferrari

Hamilton ammette il dolore alla Ferrari

  • 14 settembre
 Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

  • 17 settembre
 Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes

Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes

  • 6 settembre
 La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie

La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie

  • 14 settembre
 Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

  • 11 settembre
 Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.

Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.

  • 1 settembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play