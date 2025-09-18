Programma e canali TV del GP dell'Azerbaijan
Programma e canali TV del GP dell'Azerbaijan
Los allenamenti di Formula 1 per il Gran Premio dell’Azerbaigian 2025 prenderanno il via venerdì 19 settembre.
Sul circuito di Bakù Lewis Hamilton in Ferrari cercherà di sfruttare i recenti miglioramenti, mentre Andrea Kimi Antonelli continuerà a confermarsi come una vera sorpresa. Anche Carlos Sainz, ora in Williams, punterà a trovare il giusto ritmo per la sua squadra, e parallelamente Aston Martin insieme a Fernando Alonso mirano a mantenere il rendimento in costante ascesa grazie agli aggiornamenti sul monoposto.
Di seguito trovi tutte le informazioni necessarie sugli orari e i canali per seguire in diretta le sessioni di allenamento, sia per il pubblico americano, latinoamericano, spagnolo che italiano.
Prove libere 1 (FP1) - Venerdì 19 settembre 2025
La prima sessione inizierà nella mattinata negli Stati Uniti: Stati Uniti (ora del Pacifico): 01:30 hrs México: 02:30 hrs Stati Uniti (ora centrale): 03:30 hrs Colombia: 03:30 hrs Stati Uniti (ora dell’Est): 04:30 hrs Argentina: 05:30 hrs Spagna e Italia: 10:30 hrs
Prove libere 2 (FP2) - Venerdì 19 settembre 2025
Stati Uniti (ora del Pacifico): 05:00 hrs México: 06:00 hrs Stati Uniti (ora centrale): 07:00 hrs Colombia: 07:00 hrs Stati Uniti (ora dell’Est): 08:00 hrs Argentina: 09:00 hrs Spagna e Italia: 14:00 hrs
Come seguire in diretta gli allenamenti di F1 in TV
Le seguenti emittenti hanno i diritti per trasmettere l’azione da Bakù. Controlla la programmazione locale: Stati Uniti: ESPN, ESPN Deportes Spagna: DAZN Italia: Sky Sport F1 México: Fox Sports Colombia: Disney+ Argentina: Disney+
In alcuni paesi è disponibile anche F1TV Pro.
