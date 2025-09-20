Hamilton resta vicino alla McLaren; Antonelli batte Russell nelle FP3 del GP dell'Azerbaijan
Carlos Sainz è stato nuovamente superato in una sessione da Alexander Albon, mentre Franco Colapinto ha battuto Pierre Gasly nelle FP3 in vista del Gran Premio dell'Azerbaijan.
Il pilota madrileno ha concluso al 13° posto, mentre il suo compagno di squadra ha disputato una giornata positiva, chiudendo settimo. Il pilota argentino, invece, si è assicurato la 15° posizione, mentre Gasly è arrivato penultimo.
Lando Norris ha ottenuto il miglior giro con un tempo di 1:41.223, battendo Max Verstappen di 0.222. Oscar Piastri e Lewis Hamilton hanno seguito, davanti a Kimi Antonelli e George Russell.
Il resto della Top 10 includeva Albon, Oliver Bearman, Liam Lawson e Charles Leclerc. Fernando Alonso ha concluso al 14° posto.
GP dell’Azerbaigian: FP3
|Posizione
|Pilota
|1
|Lando Norris
|2
|Max Verstappen
|3
|Oscar Piastri
|4
|Lewis Hamilton
|5
|Kimi Antonelli
|6
|George Russell
|7
|Alexander Albon
|8
|Oliver Bearman
|9
|Liam Lawson
|10
|Charles Leclerc
|11
|Isack Hadjar
|12
|Nico Hulkenberg
|13
|Carlos Sainz
|14
|Fernando Alonso
|15
|Franco Colapinto
|16
|Yuki Tsunoda
|17
|Esteban Ocon
|18
|Gabriel Bortoleto
|19
|Pierre Gasly
|20
|Lance Stroll
Come sta andando il Campionato Piloti dopo il GP d'Italia?
Il Gran Premio d'Italia ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, ma la McLaren è intervenuta per impedire a Piastri di conquistare il titolo.
La domenica a Monza è iniziata in modo caotico, con Nico Hulkenberg costretto al ritiro dopo il giro di formazione. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente della stagione finora, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo al nono posto dopo un'altra penalità in pista.
I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio deludente, con Alonso che non ha terminato la gara e Carlos Sainz che ha concluso ben fuori dalla zona punti, mentre Alex Albon continua a scalare il Campionato Mondiale Piloti.
Per quanto riguarda le Ferrari, è stata una buona gara, ma non quello che si aspettavano davanti ai loro tifosi, con Lewis Hamilton sesto e Charles Leclerc quarto.
1. Max Verstappen 303 punti
2. Lando Norris 241 punti
3. Charles Leclerc 217 punti
4. Óscar Piastri 197 punti
5. Carlos Sainz 184 punti
6. Lewis Hamilton 164 punti
7. Sergio Pérez 143 punti
8. George Russell 128 punti
9. Fernando Alonso 50 punti
10. Lance Stroll 24 punti
11. Nico Hülkenberg 22 punti
12. Yuki Tsunoda 22 punti
13. Daniel Ricciardo 12 punti
14. Pierre Gasly 8 punti
15. Oliver Bearman 6 punti
16. Kevin Magnussen 6 punti
18. Alexander Albon 6 punti
17. Esteban Ocón 5 punti
19. Zhou Guanyu 0 punti
20. Franco Colapinto 0 punti
21. Valtteri Bottas 0 punti
