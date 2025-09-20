close global

﻿
Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

Hamilton resta vicino alla McLaren; Antonelli batte Russell nelle FP3 del GP dell'Azerbaijan

Hamilton resta vicino alla McLaren; Antonelli batte Russell nelle FP3 del GP dell'Azerbaijan

Gianluca Cosentino
Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

Carlos Sainz è stato nuovamente superato in una sessione da Alexander Albon, mentre Franco Colapinto ha battuto Pierre Gasly nelle FP3 in vista del Gran Premio dell'Azerbaijan.

Il pilota madrileno ha concluso al 13° posto, mentre il suo compagno di squadra ha disputato una giornata positiva, chiudendo settimo. Il pilota argentino, invece, si è assicurato la 15° posizione, mentre Gasly è arrivato penultimo.

Lando Norris ha ottenuto il miglior giro con un tempo di 1:41.223, battendo Max Verstappen di 0.222. Oscar Piastri e Lewis Hamilton hanno seguito, davanti a Kimi Antonelli e George Russell.

Il resto della Top 10 includeva Albon, Oliver Bearman, Liam Lawson e Charles Leclerc. Fernando Alonso ha concluso al 14° posto.

GP dell’Azerbaigian: FP3

Posizione Pilota
1Lando Norris
2Max Verstappen
3Oscar Piastri
4Lewis Hamilton
5Kimi Antonelli
6George Russell
7Alexander Albon
8Oliver Bearman
9Liam Lawson
10Charles Leclerc
11Isack Hadjar
12Nico Hulkenberg
13Carlos Sainz
14Fernando Alonso
15Franco Colapinto
16Yuki Tsunoda
17Esteban Ocon
18Gabriel Bortoleto
19Pierre Gasly
20Lance Stroll

Come sta andando il Campionato Piloti dopo il GP d'Italia?

Il Gran Premio d'Italia ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, ma la McLaren è intervenuta per impedire a Piastri di conquistare il titolo.

La domenica a Monza è iniziata in modo caotico, con Nico Hulkenberg costretto al ritiro dopo il giro di formazione. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente della stagione finora, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo al nono posto dopo un'altra penalità in pista.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio deludente, con Alonso che non ha terminato la gara e Carlos Sainz che ha concluso ben fuori dalla zona punti, mentre Alex Albon continua a scalare il Campionato Mondiale Piloti.

Per quanto riguarda le Ferrari, è stata una buona gara, ma non quello che si aspettavano davanti ai loro tifosi, con Lewis Hamilton sesto e Charles Leclerc quarto.

1. Max Verstappen 303 punti

2. Lando Norris 241 punti

3. Charles Leclerc 217 punti

4. Óscar Piastri 197 punti

5. Carlos Sainz 184 punti

6. Lewis Hamilton 164 punti

7. Sergio Pérez 143 punti

8. George Russell 128 punti

9. Fernando Alonso 50 punti

10. Lance Stroll 24 punti

11. Nico Hülkenberg 22 punti

12. Yuki Tsunoda 22 punti

13. Daniel Ricciardo 12 punti

14. Pierre Gasly 8 punti

15. Oliver Bearman 6 punti

16. Kevin Magnussen 6 punti

18. Alexander Albon 6 punti

17. Esteban Ocón 5 punti

19. Zhou Guanyu 0 punti

20. Franco Colapinto 0 punti

21. Valtteri Bottas 0 punti

Classifiche F1

