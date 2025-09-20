Condividiamo con voi tutte le informazioni necessarie per la gara di domenica del Gran Premio dell'Azerbaijan del Campionato del Mondo di Formula 1 2025.

Il circuito di Baku ospiterà la 17a gara del calendario il 20 settembre. Carlos Sainz spera di proseguire l'entusiasmante prestazione mostrata venerdì.

Fernando Alonso, invece, cercherà di ritrovare l'ottima prestazione delle ultime gare. Infine, Franco Colapinto spera di lasciarsi alle spalle i problemi delle ultime settimane e di uscire dal fondo della classifica con la sua Alpine.

Ecco tutto ciò che c'è da sapere per domenica su palinsesti e canali TV per i diversi paesi latinoamericani, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Programma GP dell'Azerbaigian: domenica 21 settembre

Gara

Spagna: 13:00 / DAZN

13:00 / DAZN Argentina: 08:00. /Stella +

08:00. /Stella + Colombia: 06:00. /Stella +

06:00. /Stella + Messico: 05:00. /Fox Sport

05:00. /Fox Sport Stati Uniti (Pacifico): 04:00. /ESPN

Come si presenta il Campionato dei Costruttori prima del GP dell'Azerbaigian?

Il Gran Premio d'Italia è stato l'ennesimo esempio dell'impressionante talento di Max Verstappen, che, nonostante il dominio della McLaren per tutta la stagione, è riuscito a intrufolarsi e vincere la gara.

Non c'era margine di manovra per nessuno dei piloti a Monza, poiché le condizioni hanno permesso una gara combattuta da parte di tutti i piloti sulla stretta griglia di partenza italiana.

La Ferrari ha nuovamente preso il largo nel Campionato Costruttori, con Hamilton e Leclerc che hanno approfittato della svista dei piloti Mercedes. Un'altra delusione è stata l'impossibilità della Williams di conquistare punti con Carlos Sainz, nonostante Alex Albon continui a rispondere.

1. McLaren 617 punti

2. Ferrari 280 punti

3. Mercedes 260 punti

4. Red Bull Racing 239 punti

5. Williams 86 punti

6. Aston Martin 62 punti

7. Racing Bulls 61 punti

6. Kick Sauber 55 punti

9. Haas 44 punti

10. Alpine 20 punti

