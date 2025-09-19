close global

﻿
Lewis Hamilton and Charles Leclerc in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

F1 Ferrari Oggi: Leclerc delude; criticato l'atteggiamento di Lewis; Hamilton svela un segreto

F1 Ferrari Oggi: Leclerc delude; criticato l'atteggiamento di Lewis; Hamilton svela un segreto

Gianluca Cosentino
Lewis Hamilton and Charles Leclerc in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di venerdì 19° settembre 2025 in Formula 1.

Ferrari F1: messaggio deludente di Charles Leclerc per il GP dell'Azerbaijan. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: la Ferrari rompe il silenzio sul suo atteggiamento. LEGGI DI PIÙ

Ferrari F1: l'arma segreta per battere Verstappen e la McLaren in Azerbaijan. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: svela il segreto del suo Super Friday con la Ferrari a Baku. LEGGI DI PIÙ

