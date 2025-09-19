Lewis Hamilton ha svelato il segreto della sua ottima prestazione con la Ferrari nelle prove libere di venerdì del Gran Premio dell'Azerbaijan.

Parlando con i giornalisti a Baku, il sette volte campione del mondo ha rivelato cosa ha fatto con la sua vettura: "Nelle FP1 ho avuto qualche problema con i freni.

"Poi abbiamo apportato alcune modifiche per le FP2 e alla fine i freni hanno funzionato perfettamente. Sono molto contento di vedere i progressi, che dimostrano la direzione che stiamo prendendo come squadra", ha osservato.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

