La Ferrari rompe il silenzio sull'atteggiamento di Lewis Hamilton
La Ferrari rompe il silenzio sull'atteggiamento di Lewis Hamilton
La Ferrari ha rotto il silenzio e ha lasciato un messaggio forte sull'atteggiamento di Lewis Hamilton durante la crisi vissuta nel 2025.
Il Team Principal Fred Vasseur ha parlato ai media della situazione del sette volte campione del mondo e dei suoi risultati nelle ultime settimane: "È sicuramente meglio avere un venerdì come questo rispetto ad altre occasioni durante l'anno.
"Ma sì, penso che nelle ultime gare, anche a Zandvoort, anche se il risultato finale non è stato buono, l'atteggiamento e l'impegno di Lewis, la sua fiducia in se stesso e nella squadra, siano stati molto migliori. Spero che inizieremo la parte finale della stagione con questa nota", ha dichiarato.
Correlato: Messaggio deludente di Charles Leclerc per il GP dell'Azerbaijan
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Oggi: Risultati delle prove libere in Azerbaijan; Programma delle qualifiche
- 18 minuti fa
Lewis Hamilton svela il segreto del suo Super Friday con la Ferrari a Baku
- 1 ora fa
Kimi Antonelli rivela GRAVI PROBLEMI dopo venerdì in Azerbaijan
- 2 ore fa
L'arma segreta della Ferrari per battere Verstappen e la McLaren in Azerbaijan
- 3 ore fa
Mercedes svela i piani per Kimi Antonelli in mezzo alla crisi
- Oggi 18:00
La Ferrari rompe il silenzio sull'atteggiamento di Lewis Hamilton
- Oggi 17:00
Molto letto
Hamilton ammette il dolore alla Ferrari
- 14 settembre
Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso
- 17 settembre
Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes
- 6 settembre
La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie
- 14 settembre
Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!
- 11 settembre
Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.
- 1 settembre