La Ferrari rompe il silenzio sull'atteggiamento di Lewis Hamilton

Gianluca Cosentino
La Ferrari ha rotto il silenzio e ha lasciato un messaggio forte sull'atteggiamento di Lewis Hamilton durante la crisi vissuta nel 2025.

Il Team Principal Fred Vasseur ha parlato ai media della situazione del sette volte campione del mondo e dei suoi risultati nelle ultime settimane: "È sicuramente meglio avere un venerdì come questo rispetto ad altre occasioni durante l'anno.

"Ma sì, penso che nelle ultime gare, anche a Zandvoort, anche se il risultato finale non è stato buono, l'atteggiamento e l'impegno di Lewis, la sua fiducia in se stesso e nella squadra, siano stati molto migliori. Spero che inizieremo la parte finale della stagione con questa nota", ha dichiarato.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Correlato

