﻿
Verstappen, leclerc

Messaggio deludente di Charles Leclerc per il GP dell'Azerbaijan

Messaggio deludente di Charles Leclerc per il GP dell'Azerbaijan

Gianluca Cosentino
Verstappen, leclerc

Charles Leclerc ha mandato un messaggio deludente alla Ferrari in vista del prossimo Gran Premio dell’Azerbaigian.

Dopo una FP2 che lo ha visto al secondo posto, il pilota monegasco ha commentato senza giri di parole le possibilità della scuderia per la gara di domenica: “La McLaren sarà il rivale da superare.

"In gara è molto più difficile nascondere le potenzialità reali della vettura – credo che finirò dietro di loro”, ha dichiarato, pur sottolineando il legame speciale che prova per il circuito di Baku, noto per le sue prestazioni in qualifica.

Correlato: Hamilton approfitta del disastro della McLaren; Antonelli si riprende nelle FP2 del GP dell'Azerbaijan

Come sta andando il Campionato Piloti dopo il GP d'Italia?

Il Gran Premio d'Italia ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, ma la McLaren è intervenuta per impedire a Piastri di conquistare il titolo.

La domenica a Monza è iniziata in modo caotico, con Nico Hulkenberg costretto al ritiro dopo il giro di formazione. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente della stagione finora, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo al nono posto dopo un'altra penalità in pista.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio deludente, con Alonso che non ha terminato la gara e Carlos Sainz che ha concluso ben fuori dalla zona punti, mentre Alex Albon continua a scalare il Campionato Mondiale Piloti.

Per quanto riguarda le Ferrari, è stata una buona gara, ma non quello che si aspettavano davanti ai loro tifosi, con Lewis Hamilton sesto e Charles Leclerc quarto.

1. Max Verstappen 303 punti

2. Lando Norris 241 punti

3. Charles Leclerc 217 punti

4. Óscar Piastri 197 punti

5. Carlos Sainz 184 punti

6. Lewis Hamilton 164 punti

7. Sergio Pérez 143 punti

8. George Russell 128 punti

9. Fernando Alonso 50 punti

10. Lance Stroll 24 punti

11. Nico Hülkenberg 22 punti

12. Yuki Tsunoda 22 punti

13. Daniel Ricciardo 12 punti

14. Pierre Gasly 8 punti

15. Oliver Bearman 6 punti

16. Kevin Magnussen 6 punti

18. Alexander Albon 6 punti

17. Esteban Ocón 5 punti

19. Zhou Guanyu 0 punti

20. Franco Colapinto 0 punti

21. Valtteri Bottas 0 punti

Ferrari

