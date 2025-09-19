Lewis Hamilton ha saputo sfruttare un disastro in casa McLaren, conquistando il vertice della FP2 in vista del Gran Premio d’Azerbaigian. Nel frattempo, Fernando Alonso ha faticato e si è classificato penultimo, evidenziando le difficoltà incontrate dalla scuderia spagnola in questa sessione.

La Ferrari ha dominato le prime due posizioni: il settimo campione del mondo ha registrato un tempo di 1:41.293, riuscendo a battere di soli 0,074 secondi Charles Leclerc.

A seguire, la Mercedes con George Russell e Kimi Antonelli ha mostrato solidità, mentre Oliver Bearman ha completato la top 5, seguito da Max Verstappen, Liam Lawson, Esteban Ocon e infine Lando Norris.

Purtroppo, per la McLaren la giornata è stata complicata a causa di incidenti che hanno penalizzato sia Norris che Oscar Piastri. Carlos Sainz si è piazzato appena fuori dalla top 10, classificandosi undicesimo, mentre Fernando Alonso ha concluso al 19°. Franco Colapinto ha chiuso la sessione occupando l’ultima posizione nella seconda prova libera.

GP di Azerbaigian: FP2

Posizione Pilota 1 Lewis Hamilton 2 Charles Leclerc 3 George Russell 4 Kimi Antonelli 5 Oliver Bearman 6 Max Verstappen 7 Liam Lawson 8 Esteban Ocon 9 Alexander Albon 10 Lando Norris 11 Carlos Sainz 12 Oscar Piastri 13 Isack Hadjar 14 Yuki Tsunoda 15 Gabriel Bortoleto 16 Pierre Gasly 17 Lance Stroll 18 Nico Hulkenberg 19 Fernando Alonso 20 Franco Colapinto

Come sta andando il Campionato Piloti dopo il GP d'Italia?

Il Gran Premio d'Italia ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, ma la McLaren è intervenuta per impedire a Piastri di conquistare il titolo.

La domenica a Monza è iniziata in modo caotico, con Nico Hulkenberg costretto al ritiro dopo il giro di formazione. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente della stagione finora, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo al nono posto dopo un'altra penalità in pista.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio deludente, con Alonso che non ha terminato la gara e Carlos Sainz che ha concluso ben fuori dalla zona punti, mentre Alex Albon continua a scalare il Campionato Mondiale Piloti.

Per quanto riguarda le Ferrari, è stata una buona gara, ma non quello che si aspettavano davanti ai loro tifosi, con Lewis Hamilton sesto e Charles Leclerc quarto.

1. Max Verstappen 303 punti

2. Lando Norris 241 punti

3. Charles Leclerc 217 punti

4. Óscar Piastri 197 punti

5. Carlos Sainz 184 punti

6. Lewis Hamilton 164 punti

7. Sergio Pérez 143 punti

8. George Russell 128 punti

9. Fernando Alonso 50 punti

10. Lance Stroll 24 punti

11. Nico Hülkenberg 22 punti

12. Yuki Tsunoda 22 punti

13. Daniel Ricciardo 12 punti

14. Pierre Gasly 8 punti

15. Oliver Bearman 6 punti

16. Kevin Magnussen 6 punti

18. Alexander Albon 6 punti

17. Esteban Ocón 5 punti

19. Zhou Guanyu 0 punti

20. Franco Colapinto 0 punti

21. Valtteri Bottas 0 punti

