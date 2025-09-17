F1 Kimi Antonelli Oggi: Russell domina il futuro alla Mercedes; Verstappen è accusato di aver criticato
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di mercoledì 17° settembre 2025 in Formula 1.
Il compagno di squadra di Andrea Kimi Antonelli, George Russell, ha dichiarato che la sua apparizione in modalità virtuale prima di un weekend di gare è riuscita a distrarre alcuni dei rivali. LEGGI DI PIÙ
L'analista di Formula 1 Jolyon Palmer sostiene che l'entusiasmo che circonda Kimi Antonelli sia in parte dovuto al modo in cui Max Verstappen ha mosso i suoi primi passi nell'élite. LEGGI DI PIÙ
George Russell ha gettato le basi per il futuro di Andrea “Kimi” Antonelli in Mercedes, in un contesto già saturo di voci sulla sua permanenza nella scuderia. LEGGI DI PIÙ
