I piloti di F1 si lamentano dell'aspetto della stella della Mercedes

Il compagno di squadra di Andrea Kimi Antonelli, George Russell, ha dichiarato che la sua apparizione in modalità virtuale prima di un weekend di gare è riuscita a distrarre alcuni dei rivali.

Il pilota 27enne, in estrema forma con le Silver Arrows nel 2025, si è infatti assicurato il ruolo di titolare classificandosi quarto con 194 punti. Sebbene le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri mantengano un netto vantaggio, Max Verstappen appare al terzo posto, distante appena 36 punti dal britannico. Russell sa bene quanto sia importante il vantaggio psicologico e ha chiaro che battere questo rivale in pista sarà fondamentale.

Russell distrae i suoi rivali in F1

In una gara precedente, Russell ha raccontato di come la sua immagine proiettata nelle televisioni degli hotel in cui alloggiano i suoi avversari abbia creato non pochi fermenti. "I video trasmessi nelle camere possono risultare davvero divertenti, soprattutto quando viene trasmesso uno spot con la mia presenza", ha spiegato il pilota durante un evento organizzato da Marriott Bonvoy.

Lo spot era in onda in uno degli hotel Ritz-Carlton frequentati dai piloti e, il giorno seguente, molti gli hanno confidato di sentirsi distratti ogni volta che accedevano alla propria stanza. Russell ha persino scherzato: "Magari dovrei inviare loro un messaggio personalizzato, del tipo 'questo weekend non vincerai la gara', e chissà, potrebbe funzionare!" Forse, atterrando a Baku, i rivali decideranno di spegnere la TV per concentrarsi al massimo sul Gran Premio dell’Azerbaijan.

