Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Australia, 2025

F1 Oggi: Mercedes si affida alla Ferrar; Hamilton tornerà a lottare per le vittorie

F1 Oggi: Mercedes si affida alla Ferrar; Hamilton tornerà a lottare per le vittorie

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Australia, 2025

GPFans ti porta le notizie più interessanti di martedì 16° settembre 2025 in Formula 1.

Hanno commentato le vere conseguenze della crisi di Kimi Antonelli in Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Secondo quanto riferito, la Mercedes starebbe valutando la possibilità di rivolgersi alla Ferrari per aiutare Andrea Kimi Antonelli e le sue difficoltà nella stagione 2025 di Formula 1. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: tornerà a lottare per la vittoria grazie a questo motivo. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: Carlos Sainz ASSICURA che il campione sta per ritirarsi. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: Sainz è richiesto come sostituto alla Mercedes; Perderà il principale mentore
Mercedes

Kimi Antonelli Oggi: Sainz è richiesto come sostituto alla Mercedes; Perderà il principale mentore

  • 3 ore fa
Hamilton F1 oggi: torna a lottare per la vittoria; i rapporti dicono che il ritiro è vicino
F1 Hamilton oggi

Hamilton F1 oggi: torna a lottare per la vittoria; i rapporti dicono che il ritiro è vicino

  • Ieri 22:00
F1 Oggi: Mercedes si affida alla Ferrar; Hamilton tornerà a lottare per le vittorie
Formula 1

F1 Oggi: Mercedes si affida alla Ferrar; Hamilton tornerà a lottare per le vittorie

  • Ieri 22:00
Sainz è richiesto come sostituto di Antonelli alla Mercedes
Formula 1

Sainz è richiesto come sostituto di Antonelli alla Mercedes

  • Ieri 21:00
Le difficoltà che attendono Hamilton e Antonelli nel GP dell'Azerbaigian
Formula 1

Le difficoltà che attendono Hamilton e Antonelli nel GP dell'Azerbaigian

  • Ieri 20:30
Rischio elevato! La Mercedes perderà il principale mentore di Antonelli a favore di una squadra rivale.
Mercedes

Rischio elevato! La Mercedes perderà il principale mentore di Antonelli a favore di una squadra rivale.

  • Ieri 20:00
Hamilton ammette il dolore alla Ferrari

Hamilton ammette il dolore alla Ferrari

  • 14 settembre
 URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

  • 28 agosto
 Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes

Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes

  • 6 settembre
 La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie

La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie

  • 14 settembre
 Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

  • 11 settembre
 Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.

Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.

  • 1 settembre

