Carlos Sainz ha dichiarato che la carriera di Lewis Hamilton sta per concludersi dopo averlo sostituito alla Ferrari.

Il pilota della Williams, in un commento pubblicato da SoyMotor in merito alla firma del sette volte campione del mondo con la Scuderia, ha dichiarato quanto segue: "Gli auguro il meglio in Ferrari. Non ho dubbi o altro.

"Se fossi stato lui, sarei andato alla Ferrari anche prima. È un posto così speciale... Se fossi stato un sette volte campione del mondo, avrei puntato sulla Ferrari per competere negli ultimi anni della mia carriera", ha dichiarato.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

