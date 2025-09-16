La Mercedes si affida alla Ferrari per aiutare Kimi Antonelli
Secondo quanto riferito, la Mercedes starebbe valutando la possibilità di rivolgersi alla Ferrari per aiutare Andrea Kimi Antonelli e le sue difficoltà nella stagione 2025 di Formula 1.
Secondo un rapporto pubblicato da Mercedes-AMG F1 Brasil, il team tedesco starebbe prendendo di mira un membro della Scuderia: "La Mercedes è vicina ad assumere Enes Tas, un ingegnere aerodinamico specializzato in raffreddamento, in Ferrari da undici anni.
"Si unirà al team di Brackley per contribuire allo sviluppo della vettura 2026 insieme a James Allison e Simone Resta", hanno riferito.
Come sta andando il Campionato Team dopo il GP d'Italia?
Il Gran Premio d'Italia è stato l'ennesimo esempio dell'impressionante talento di Max Verstappen, che, nonostante il dominio della McLaren per tutta la stagione, è riuscito a intrufolarsi e vincere la gara.
Non c'era margine di manovra per nessuno dei piloti a Monza, poiché le condizioni hanno permesso una gara combattuta da parte di tutti i piloti sulla stretta griglia di partenza italiana.
La Ferrari ha nuovamente preso il largo nel Campionato Costruttori, con Hamilton e Leclerc che hanno approfittato della svista dei piloti Mercedes. Un'altra delusione è stata l'impossibilità della Williams di conquistare punti con Carlos Sainz, nonostante Alex Albon continui a rispondere.
- 1. McLaren 617 punti
- 2. Ferrari 280 punti
- 3. Mercedes 260 punti
- 4. Red Bull Racing 239 punti
- 5. Williams 86 punti
- 6. Aston Martin 62 punti
- 7. Racing Bulls 61 punti
- 6. Kick Sauber 55 punti
- 9. Haas 44 punti
- 10. Alpine 20 punti
