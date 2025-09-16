La Mercedes si affida alla Ferrari per aiutare Kimi Antonelli

Secondo quanto riferito, la Mercedes starebbe valutando la possibilità di rivolgersi alla Ferrari per aiutare Andrea Kimi Antonelli e le sue difficoltà nella stagione 2025 di Formula 1.

Secondo un rapporto pubblicato da Mercedes-AMG F1 Brasil, il team tedesco starebbe prendendo di mira un membro della Scuderia: "La Mercedes è vicina ad assumere Enes Tas, un ingegnere aerodinamico specializzato in raffreddamento, in Ferrari da undici anni.

"Si unirà al team di Brackley per contribuire allo sviluppo della vettura 2026 insieme a James Allison e Simone Resta", hanno riferito.

Come sta andando il Campionato Team dopo il GP d'Italia?

Il Gran Premio d'Italia è stato l'ennesimo esempio dell'impressionante talento di Max Verstappen, che, nonostante il dominio della McLaren per tutta la stagione, è riuscito a intrufolarsi e vincere la gara.

Non c'era margine di manovra per nessuno dei piloti a Monza, poiché le condizioni hanno permesso una gara combattuta da parte di tutti i piloti sulla stretta griglia di partenza italiana.

La Ferrari ha nuovamente preso il largo nel Campionato Costruttori, con Hamilton e Leclerc che hanno approfittato della svista dei piloti Mercedes. Un'altra delusione è stata l'impossibilità della Williams di conquistare punti con Carlos Sainz, nonostante Alex Albon continui a rispondere.

1. McLaren 617 punti

2. Ferrari 280 punti

3. Mercedes 260 punti

4. Red Bull Racing 239 punti

5. Williams 86 punti

6. Aston Martin 62 punti

7. Racing Bulls 61 punti

6. Kick Sauber 55 punti

9. Haas 44 punti

10. Alpine 20 punti

