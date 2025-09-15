F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton ammette il dolore; La foto che desta molta preoccupazione
F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton ammette il dolore; La foto che desta molta preoccupazione
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Domenico 14° settembre 2025 in Formula 1.
Ferrari ha diffuso immagini in cui la leggenda della Formula 1, Lewis Hamilton, ha confidato di aver avvertito dolore dopo il Gran Premio d'Italia dello scorso weekend. LEGGI DI PIÙ
La leggenda della Formula 1, Luca di Montezemolo, ha dichiarato che la Ferrari è una squadra priva di anima, lanciando critiche incisive nei confronti di Fred Vasseur, attuale direttore della scuderia. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton ha ammesso che, sinora, la sua esperienza in Ferrari si è rivelata estremamente mutevole. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton è stato sostituito alla fine di questa stagione da Andrea “Kimi” Antonelli, dopo una lunga carriera con Mercedes. Il pilota italiano ha svelato che il sette volte campione mondiale ha lasciato un messaggio speciale all’interno della roulotte, un ricordo indelebile per chi ha condiviso questi momenti. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton ammette il dolore; La foto che desta molta preoccupazione
- Oggi 00:31
F1 Oggi: Lewis Hamilton è di nuovo SORPRESO dalla Ferrari; I problemi della Mercedes
- Oggi 00:19
Kimi Antonelli Oggi: Il messaggio sentimentale di Lewis Hamilton; Mercedes conferma i suoi piloti
- Oggi 00:05
I problemi della Mercedes potrebbero AVVANTAGGIARE la carriera di Antonelli
- Ieri 20:41
La foto di Hamilton che desta molta preoccupazione tra gli appassionati di F1
- Ieri 20:27
Mercedes conferma i suoi piloti per la stagione 2026
- Ieri 19:59
Molto letto
Hamilton ammette il dolore alla Ferrari
- Ieri 18:49
URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA
- 28 agosto
Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes
- 6 settembre
La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie
- Ieri 19:05
Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!
- 11 settembre
Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.
- 1 settembre