Hamilton ammette il dolore alla Ferrari

Ferrari ha diffuso immagini in cui la leggenda della Formula 1, Lewis Hamilton, ha confidato di aver avvertito dolore dopo il Gran Premio d'Italia dello scorso weekend.

Il sette volte campione si è dimostrato coraggioso nel tornare alla sede del suo nuovo team, accogliendo migliaia di tifosi a Milano prima di mettersi in pista per la sedicesima gara del campionato. Tuttavia, la pressione dei tifosi a Monza si è fatta sentire, soprattutto perché il pilota doveva partire con una penalizzazione di cinque posizioni ereditata dalla gara precedente a Zandvoort.

Nonostante abbia conquistato il quinto posto in qualificazione sabato, il pilota 40enne si è trovato in difficoltà costretto a partire dalla decima posizione la domenica. Durante i 53 giri ha lottato per recuperare terreno, riuscendo a guadagnare quattro posizioni e concludendo la gara al sesto posto.

Hamilton ha ammesso che questo recupero non è stato facile, sottolineando come il dolore intenso provato spingendo il pedale con una forza insolitamente elevata abbia rappresentato una vera sfida fisica, mettendo a dura prova la sua resistenza e le sue prestazioni in pista.

Correlato: Kimi Antonelli incolpa la Mercedes per i suoi errori nel 2025

Hamilton lotta per il rispetto in Ferrari

In un video condiviso dall’account ufficiale di Ferrari F1 sui social network, il pilota ha raccontato quanto accaduto in box, dichiarando: “Non riuscivo più a premere il pedale, avevo raggiunto il massimo!”.

Con un gesto, ha indicato il lato destro della parte bassa del corpo, spiegando che il dolore era il risultato di uno sforzo estremo, capace persino di far incurvare i pedali. Nonostante il massimo impegno, la penalizzazione ha causato una perdita di terreno in campionato, in particolare nei confronti del suo compagno di squadra, Charles Leclerc.

Attualmente in sesta posizione in classifica, Hamilton si trova a 46 punti di distanza dal monégasque, evidenziando il notevole divario che deve colmare. Con l’obiettivo di accumulare il maggior numero di punti al celebre Autodromo Nazionale di Monza, il percorso si preannuncia particolarmente impegnativo per il pilota britannico.

Coniugare una gestione fisica estremamente sollecitante e il continuo impegno tecnico rappresenta una sfida che Hamilton dovrà superare per tornare ai vertici della competizione.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!