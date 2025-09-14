La leggenda della Ferrari critica la prestazione solitaria di Vasseur e condanna la squadra per la sua spietatezza.

La leggenda della Formula 1, Luca di Montezemolo, ha dichiarato che la Ferrari è una squadra priva di anima, lanciando critiche incisive nei confronti di Fred Vasseur, attuale direttore della scuderia.

Di Montezemolo ha svolto un ruolo fondamentale nella storia del Cavallino Rampante, guidando il team come presidente fino al 2014 e contribuendo in maniera determinante al suo rinascimento negli anni Novanta. Quest’anno l’ex dirigente è stato nominato direttore del Gruppo McLaren, dove si occupa principalmente della linea delle auto stradali, pur mantenendo un ruolo più marginale in Formula 1.

Durante il Gran Premio del Bahrain, di Montezemolo è tornato nel mondo della F1 criticando aspramente la scuderia per un avvio complicato nella stagione 2025. Ad Monza la Ferrari ha nuovamente deluso i tifosi, poiché sia Lewis Hamilton che Charles Leclerc non sono riusciti a lottare per un posto sul podio, allontanando ulteriormente il sogno del primo titolo mondiale dal 2008.

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport il dirigente ha attaccato duramente sia le prestazioni della squadra che la gestione di Vasseur, definendolo “solitario” e evidenziando la mancanza di un’identità che possa guidare la scuderia.

Ferrari tornerà in cima alla F1?

Di Montezemolo ha giocato un ruolo decisivo nell’arrivo di Jean Todt in Ferrari nel 1993, momento dopo il quale Todt ingaggiò il campione Michael Schumacher per la stagione 1996.

Insieme all’expertise tecnica di Ross Brawn, questi protagonisti hanno riportato la Ferrari al vertice mondiale, conquistando cinque titoli piloti e sei di costruttori tra il 1999 e il 2004, dopo una lunga siccità di 21 anni senza trionfi. Sebbene la stagione 2025 non sia stata tra le migliori per la Scuderia, il periodo attuale potrebbe segnare una fase di transizione, in cui campioni come Hamilton e nuove leve come Loic Serra si affermano prima dei cambiamenti regolamentari futuro.

Solo il tempo dirà se Vasseur e il campione riusciranno a ricostruire il successo che ha reso leggendaria la Ferrari in F1.

