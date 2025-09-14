Il messaggio sentimentale di Hamilton ad Antonelli alla Mercedes
Il messaggio sentimentale di Hamilton ad Antonelli alla Mercedes
Lewis Hamilton è stato sostituito alla fine di questa stagione da Andrea “Kimi” Antonelli, dopo una lunga carriera con Mercedes. Il pilota italiano ha svelato che il sette volte campione mondiale ha lasciato un messaggio speciale all’interno della roulotte, un ricordo indelebile per chi ha condiviso questi momenti.
L’arrivo di Antonelli nel team Mercedes ha sorpreso l’intera comunità della Formula 1. Con il trasferimento di Hamilton alla Ferrari, il team si è trovato a dover prendere una decisione decisiva.
Se in passato erano stati considerati nomi come Carlos Sainz, Fernando Alonso e perfino Max Verstappen, alla fine Toto Wolff ha deciso di scommettere sul giovane talento italiano. Nonostante Antonelli abbia iniziato bene l’avventura in massima categoria, la pressione tipica di questo sport di élite sta dimostrando le sue difficoltà.
Correlato: Kimi Antonelli incolpa la Mercedes per i suoi errori nel 2025
Lewis era qui
La situazione attuale contrasta fortemente con quella di Hamilton in Mercedes. Il sette volte campione ha chiuso un capitolo di trionfi e successi, lasciando spazio a nuove prospettive con un cambio di scenario verso la Ferrari.
Il team ha manifestato dispiacere per la sua partenza e ora Antonelli, che occupa lo spazio lasciato dal britannico nella roulotte, racconta di aver trovato un messaggio davvero memorabile scritto vicino al sanitario: “Lewis was hier”.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton ammette il dolore; La foto che desta molta preoccupazione
- Oggi 00:31
F1 Oggi: Lewis Hamilton è di nuovo SORPRESO dalla Ferrari; I problemi della Mercedes
- Oggi 00:19
Kimi Antonelli Oggi: Il messaggio sentimentale di Lewis Hamilton; Mercedes conferma i suoi piloti
- Oggi 00:05
I problemi della Mercedes potrebbero AVVANTAGGIARE la carriera di Antonelli
- Ieri 20:41
La foto di Hamilton che desta molta preoccupazione tra gli appassionati di F1
- Ieri 20:27
Mercedes conferma i suoi piloti per la stagione 2026
- Ieri 19:59
Molto letto
Hamilton ammette il dolore alla Ferrari
- Ieri 18:49
URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA
- 28 agosto
Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes
- 6 settembre
La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie
- Ieri 19:05
Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!
- 11 settembre
Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.
- 1 settembre