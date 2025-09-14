close global

Kimi Antonelli, Mercedes, Imola, 2025

Il messaggio sentimentale di Hamilton ad Antonelli alla Mercedes

Il messaggio sentimentale di Hamilton ad Antonelli alla Mercedes

Alessandro Lombardo
Kimi Antonelli, Mercedes, Imola, 2025

Lewis Hamilton è stato sostituito alla fine di questa stagione da Andrea “Kimi” Antonelli, dopo una lunga carriera con Mercedes. Il pilota italiano ha svelato che il sette volte campione mondiale ha lasciato un messaggio speciale all’interno della roulotte, un ricordo indelebile per chi ha condiviso questi momenti.

L’arrivo di Antonelli nel team Mercedes ha sorpreso l’intera comunità della Formula 1. Con il trasferimento di Hamilton alla Ferrari, il team si è trovato a dover prendere una decisione decisiva.

Se in passato erano stati considerati nomi come Carlos Sainz, Fernando Alonso e perfino Max Verstappen, alla fine Toto Wolff ha deciso di scommettere sul giovane talento italiano. Nonostante Antonelli abbia iniziato bene l’avventura in massima categoria, la pressione tipica di questo sport di élite sta dimostrando le sue difficoltà.

Lewis era qui

La situazione attuale contrasta fortemente con quella di Hamilton in Mercedes. Il sette volte campione ha chiuso un capitolo di trionfi e successi, lasciando spazio a nuove prospettive con un cambio di scenario verso la Ferrari.

Il team ha manifestato dispiacere per la sua partenza e ora Antonelli, che occupa lo spazio lasciato dal britannico nella roulotte, racconta di aver trovato un messaggio davvero memorabile scritto vicino al sanitario: “Lewis was hier”.

