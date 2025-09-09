F1 Oggi: Mercedes mette Antonelli alla pari con Leclerc; Nuovo attacco alla Ferrari
F1 Oggi: Mercedes mette Antonelli alla pari con Leclerc; Nuovo attacco alla Ferrari
GPFans ti porta le notizie più interessanti di martedì 9° settembre 2025 in Formula 1.
La Mercedes ha distrutto Andrea Kimi Antonelli dopo un altro weekend in cui il pilota italiano ha fallito ancora una volta. LEGGI DI PIÙ
Ferrari F1: Basterà? Svelato l'obiettivo principale per il 2025. LEGGI DI PIÙ
La Mercedes ha messo Andrea Kimi Antonelli alla pari con Charles Leclerc, nonostante il pessimo weekend del pilota italiano. LEGGI DI PIÙ
Ferrari F1: I segreti svelati sul TRADIMENTO di Carlos Sainz con Lewis Hamilton. LEGGI DI PIÙ
