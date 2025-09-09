Basterà? La Ferrari svela il suo obiettivo principale per il 2025

La Ferrari ha rivelato il suo obiettivo principale per il resto della stagione di Formula 1 2025.

Il Team Principal Fred Vasseur ha parlato, in un'intervista raccolta da AutoRacer.it, delle prospettive per il resto della stagione: "Siamo concentrati sul 2026, ma questo vale per tutti.

"Ci sono piste dove potremmo essere forti, come Baku, e avremo l'opportunità di lottare per la vittoria. Ma l'obiettivo principale rimane quello di finire secondi nel Campionato Costruttori", ha osservato.

Correlato: NUOVO attacco alla Ferrari a causa di Lewis Hamilton

Come sta andando il Campionato Team dopo il GP d'Italia?

Il Gran Premio d'Italia è stato l'ennesimo esempio dell'impressionante talento di Max Verstappen, che, nonostante il dominio della McLaren per tutta la stagione, è riuscito a intrufolarsi e vincere la gara.

Non c'era margine di manovra per nessuno dei piloti a Monza, poiché le condizioni hanno permesso una gara combattuta da parte di tutti i piloti sulla stretta griglia di partenza italiana.

La Ferrari ha nuovamente preso il largo nel Campionato Costruttori, con Hamilton e Leclerc che hanno approfittato della svista dei piloti Mercedes. Un'altra delusione è stata l'impossibilità della Williams di conquistare punti con Carlos Sainz, nonostante Alex Albon continui a rispondere.

1. McLaren 617 punti

2. Ferrari 280 punti

3. Mercedes 260 punti

4. Red Bull Racing 239 punti

5. Williams 86 punti

6. Aston Martin 62 punti

7. Racing Bulls 61 punti

6. Kick Sauber 55 punti

9. Haas 44 punti

10. Alpine 20 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!