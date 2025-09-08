close global

Fred Vasseur, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Monza, Italy, 2025

F1 Ferrari Oggi: La penalità che ha devastato Hamilton al GP d'Italia; Minimizza a Verstappen

F1 Ferrari Oggi: La penalità che ha devastato Hamilton al GP d'Italia; Minimizza a Verstappen

Alessandro Lombardo
Fred Vasseur, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Monza, Italy, 2025

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Domenico 7 settembre 2025 in Formula 1.

La Ferrari, in gara con il tifo casalingo, non è riuscita a ottenere il podio sperato: Leclerc ha concluso al quarto posto mentre Hamilton si è piazzato al sesto, evidenziando una giornata altalenante per la squadra.

Lewis Hamilton non è riuscito a farsi notare durante le qualifiche per il Gran Premio d'Italia e, per di più, una sanzione della FIA ha ulteriormente complicato la sua situazione.

Il pilota ha spiegato che, pur non avendo registrato un ritmo eccezionale, la Williams si è dimostrata competitiva, riuscendo a tenersi testa a squadre come la Ferrari.

Lewis Hamilton è rimasto davvero colpito dal giro che ha permesso a Max Verstappen di assicurarsi la pole position al Gran Premio di Monza.

