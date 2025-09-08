F1 Ferrari Oggi: La penalità che ha devastato Hamilton al GP d'Italia; Minimizza a Verstappen

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Domenico 7 settembre 2025 in Formula 1.

La Ferrari, in gara con il tifo casalingo, non è riuscita a ottenere il podio sperato: Leclerc ha concluso al quarto posto mentre Hamilton si è piazzato al sesto, evidenziando una giornata altalenante per la squadra. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton non è riuscito a farsi notare durante le qualifiche per il Gran Premio d'Italia e, per di più, una sanzione della FIA ha ulteriormente complicato la sua situazione. LEGGI DI PIÙ

Il pilota ha spiegato che, pur non avendo registrato un ritmo eccezionale, la Williams si è dimostrata competitiva, riuscendo a tenersi testa a squadre come la Ferrari. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton è rimasto davvero colpito dal giro che ha permesso a Max Verstappen di assicurarsi la pole position al Gran Premio di Monza. LEGGI DI PIÙ

