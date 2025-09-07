La penalità FIA che ha devastato Hamilton al GP d'Italia

Lewis Hamilton non è riuscito a farsi notare durante le qualifiche per il Gran Premio d'Italia e, per di più, una sanzione della FIA ha ulteriormente complicato la sua situazione.

Il pilota britannico ha concluso al quinto posto nel suo debutto a Monza con Ferrari, venendo nuovamente superato dal suo compagno Charles Leclerc, che lo ha battuto in qualifica per ben dodici volte durante questa stagione.

Per peggiorare il quadro, a Hamilton è stata inflitta una penalità di cinque posizioni, che lo relegherà al decimo posto nella griglia di partenza domenica, nel cosiddetto Tempio della Velocità. La sanzione era stata comminata durante il Gran Premio d’Olanda per non aver rallentato in una zona di bandiera gialla; dato che il pilota ha abbandonato la gara a Zandvoort, la penalità si trasferisce in vista di Monza.

Questo duro colpo arriva in un momento decisivo per Hamilton, il quale continua a lottare per ottenere il suo primo podio con Ferrari da quando è stato ingaggiato a gennaio. Con l’attenzione dei tifosi rossoneri tutta su Monza, il pilota spera di superare le difficoltà attuali e di regalare ai suoi sostenitori una prestazione che possa rinsaldare la fiducia in una stagione finora costellata di ostacoli.

Il sogno Ferrari di Hamilton

La prima stagione di Hamilton con Ferrari non ha ancora soddisfatto le aspettative. Attualmente si trova al sesto posto nel campionato piloti, con un distacco di 42 punti da Leclerc. La sfida è immensa e ogni gara è fondamentale, soprattutto sotto il peso delle elevate aspettative dei tifosi a Monza.

Partendo dal decimo in griglia, Hamilton dovrà superare notevoli ostacoli per potersi avvicinare ai primi posti. D’altra parte, Leclerc partirà dalla quarta posizione, lasciando spazio a una possibile rimonta che potrebbe ricordare la sorprendente vittoria del 2024.

Max Verstappen partirà dalla pole, seguito da Lando Norris e Oscar Piastri rispettivamente al secondo e al terzo posto, mentre la penalità subita da Hamilton consente a George Russell di completare il top cinque.

