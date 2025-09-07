close global

carlos sainz, lewis hamilton, williams, ferrari

Williams sottolinea cosa dovrebbe preoccupare la Ferrari e Hamilton

Williams sottolinea cosa dovrebbe preoccupare la Ferrari e Hamilton

Alessandro Lombardo
carlos sainz, lewis hamilton, williams, ferrari

Alex Albon ha espresso un giudizio dalle sfumature ambivalenti dopo la gara di Monza, evidenziando aspetti positivi e alcune preoccupazioni.

Il pilota ha spiegato che, pur non avendo registrato un ritmo eccezionale, la Williams si è dimostrata competitiva, riuscendo a tenersi testa a squadre come la Ferrari.

“Sinceramente, non ricordo nemmeno l’ultima volta in cui ho avuto una sessione di qualifiche così buona, probabilmente a Spa”, ha commentato Albon, aggiungendo che il veicolo, nonostante una forte degradazione, ha funzionato al meglio con un’impostazione di bassa carico aerodinamico, rendendo la gestione in pista decisamente più semplice.

"Il nostro ritmo era alla pari con quello della Ferrari e, a tratti, persino con quello della McLaren con gomme dure. Anche il degrado era molto marcato. Lo abbiamo sempre visto con la nostra macchina: quando guidiamo con poco carico aerodinamico, funziona. Oggi, in effetti, è stato piuttosto facile", ha concluso.

Come si è concluso il Gran Premio d'Italia 2025?

