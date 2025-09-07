Hamilton MINIMIZZA Verstappen a Monza!
Hamilton MINIMIZZA Verstappen a Monza!
Lewis Hamilton è rimasto davvero colpito dal giro che ha permesso a Max Verstappen di assicurarsi la pole position al Gran Premio di Monza.
Tuttavia, il sette volte campione del mondo non si mostra sorpreso: da tempo il pilota olandese dispone di una monoposto capace di vincere titoli e, come è ben noto, può realizzare giri incredibilmente veloci.
Sabato scorso, durante le qualifiche a Monza, Verstappen ha attirato l’attenzione del mondo della Formula 1, registrando in Q3 un tempo di 1:18.792 e conquistando il vertice della classifica. Con questo risultato, il pilota partirà il giorno di gara dalla pole sul circuito italiano, seguito da Lando Norris, Oscar Piastri e Charles Leclerc, mentre il compagno Yuki Tsunoda si è classificato decimo.
Correlato: Lewis Hamilton SUPERA Max Verstappen nel 2025: "L'unica vera star"
Hamilton non è sorpreso dalla pole di Verstappen a Monza
"Non mi sorprende affatto", ha dichiarato Hamilton ai media quando gli è stata chiesta un'opinione sulla prestazione del suo avversario. "Da tempo Verstappen ha una monoposto in grado di vincere campionati e la sua abilità nel realizzare giri record non è un segreto. La sua vettura eccelle nelle curve veloci e nel secondo settore, oltre a mostrare grande efficienza nelle rettilinee. Ha fatto veramente un lavoro fenomenale."
Davanti all'entusiasmo del pubblico ferrarisita, Hamilton ha realizzato un tempo di 1:19.765, concludendo le qualifiche al quinto posto. Tuttavia, dovrà scontare una penalità di cinque posizioni, imposta a Zandvoort la scorsa settimana, che lo costringerà a partire dalla decima posizione in gara.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
La salute di Colapinto era IN PERICOLO durante il GP d'Italia!
- 1 ora fa
Williams sottolinea cosa dovrebbe preoccupare la Ferrari e Hamilton
- 2 ore fa
Verstappen vince il GP d'Italia; Alonso cade; Hamilton si riprende
- Oggi 16:28
Antonelli vittima di nuovi attacchi dopo il GP d'Italia
- Oggi 18:39
Tutte le reazioni alla polemica della McLaren con Piastri e Norris a Monza
- Oggi 18:02
Antonelli doppiamente punito nel GP d'Italia
- Oggi 17:52
Molto letto
Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!
- 19 agosto
URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA
- 28 agosto
Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes
- Ieri 19:30
George Russell difende Kimi Antonelli: "Le critiche non sono la realtà"
- 19 agosto
Kimi Antonelli F1 Oggi: Sulla buona strada per sorpassare Hamilton; Russell lo difende
- 19 agosto
Tutti i motivi per cui Hamilton NON tornerà in Mercedes
- 25 agosto