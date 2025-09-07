close global

﻿
Lewis Hamilton and Max Verstappen

Hamilton MINIMIZZA Verstappen a Monza!

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton è rimasto davvero colpito dal giro che ha permesso a Max Verstappen di assicurarsi la pole position al Gran Premio di Monza.

Tuttavia, il sette volte campione del mondo non si mostra sorpreso: da tempo il pilota olandese dispone di una monoposto capace di vincere titoli e, come è ben noto, può realizzare giri incredibilmente veloci.

Sabato scorso, durante le qualifiche a Monza, Verstappen ha attirato l’attenzione del mondo della Formula 1, registrando in Q3 un tempo di 1:18.792 e conquistando il vertice della classifica. Con questo risultato, il pilota partirà il giorno di gara dalla pole sul circuito italiano, seguito da Lando Norris, Oscar Piastri e Charles Leclerc, mentre il compagno Yuki Tsunoda si è classificato decimo.

Hamilton non è sorpreso dalla pole di Verstappen a Monza

"Non mi sorprende affatto", ha dichiarato Hamilton ai media quando gli è stata chiesta un'opinione sulla prestazione del suo avversario. "Da tempo Verstappen ha una monoposto in grado di vincere campionati e la sua abilità nel realizzare giri record non è un segreto. La sua vettura eccelle nelle curve veloci e nel secondo settore, oltre a mostrare grande efficienza nelle rettilinee. Ha fatto veramente un lavoro fenomenale."

Davanti all'entusiasmo del pubblico ferrarisita, Hamilton ha realizzato un tempo di 1:19.765, concludendo le qualifiche al quinto posto. Tuttavia, dovrà scontare una penalità di cinque posizioni, imposta a Zandvoort la scorsa settimana, che lo costringerà a partire dalla decima posizione in gara.

