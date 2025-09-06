F1 Oggi: GP d'Italia FP3 e risultati delle qualifiche; programma e griglia di partenza
F1 Oggi: GP d'Italia FP3 e risultati delle qualifiche; programma e griglia di partenza
GPFans ti porta le notizie più rilevanti di sabato 6° settembre 2025 nel mondo della Formula 1.
Risultati F1 di oggi: Charles Leclerc NON SI ARRENDE contro la McLaren; Norris, P1 nelle FP3 del GP d'Italia. LEGGI DI PIÙ
Risultati qualifiche F1: Leclerc PERDE la pole del GP d'Italia a favore di Verstappen; Antonelli recupera. LEGGI DI PIÙ
GP d'Italia F1 2025: orari e canali TV. LEGGI DI PIÙ
GP d'Italia di F1 2025: griglia di partenza con penalità incluse. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari oggi
F1 Ferrari Oggi: Hamilton delizia i tifosi; Leclerc fa appello a Lewis
- Oggi 00:00
F1 Antonelli oggi
F1 Antonelli Oggi: Il nuovo errore che lo ha colpito; Risposta alle critiche
- Ieri 23:00
F1 oggi
F1 Oggi: GP d'Italia FP3 e risultati delle qualifiche; programma e griglia di partenza
- Ieri 22:00
GP d'Italia
Leclerc PERDE la pole del GP d'Italia a favore di Verstappen; Antonelli recupera
- Ieri 17:14
GP d'Italia
Griglia di partenza del GP d'Italia 2025, comprese le penalità
- Ieri 21:00
GP d'Italia
Orari e canali TV del Gran Premio d'Italia
- Ieri 20:30
Molto letto
Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!
- 19 agosto
URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA
- 28 agosto
Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes
- Ieri 19:30
George Russell difende Kimi Antonelli: "Le critiche non sono la realtà"
- 19 agosto
Kimi Antonelli F1 Oggi: Sulla buona strada per sorpassare Hamilton; Russell lo difende
- 19 agosto
Tutti i motivi per cui Hamilton NON tornerà in Mercedes
- 25 agosto