Condividiamo tutte le informazioni necessarie per la gara di domenica al Gran Premio d'Italia del Campionato del Mondo di Formula 1 2025.

Il circuito di Monza ospiterà la 16a gara del calendario il 7 settembre, dove Carlos Sainz spera di rimontare dopo il deludente risultato in qualifica.

D'altra parte, Fernando Alonso cercherà di proseguire le ottime prestazioni delle ultime gare, pur non avendo la vettura migliore. Infine, Franco Colapinto spera di fare il maggior numero di rimonte possibili ed evitare di finire in fondo alla griglia.

Ecco tutto ciò che c'è da sapere per domenica su programmi e canali TV per i diversi paesi dell'America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Programma GP d'Italia: domenica 7 settembre

Gara

Spagna: 15:00 / DAZN

15:00 / DAZN Argentina: 10:00. /Stella +

10:00. /Stella + Colombia: 08:00. /Stella +

08:00. /Stella + Messico: 07:00. /Fox Sport

07:00. /Fox Sport Stati Uniti (Pacifico): 06:00. /ESPN

Cosa è successo in FP3 del GP d'Italia?

La Ferrari ha deluso nelle FP3, dopo aver generato grandi aspettative tra i suoi tifosi nelle prime due prove. Nel frattempo, Max Verstappen si è avvicinato alle McLaren nella lotta per la testa della classifica.

Lando Norris ha ottenuto il miglior giro con un tempo di 1:19.331 secondi, battendo Charles Leclerc di 0,021 secondi. Dietro di loro c'era Oscar Piastri, davanti a Max Verstappen e George Russell.

Lewis Hamilton ha concluso settimo, dietro a Gabriel Bortoleto e davanti a Isack Hadjar, Kimi Antonelli e Alexander Albon. Fernando Alonso ha concluso al 12° posto con un tempo di 1:19.861 secondi, e Carlos Sainz ha chiuso più indietro al 13°, mentre Franco Colapinto ha concluso 14°, davanti al compagno di squadra Pierre Gasly.

GP d'Italia: FP3

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Charles Leclerc 3 Oscar Piastri 4 Max Verstappen 5 George Russell 6 Gabriel Bortoleto 7 Lewis Hamilton 8 Isack Hadjar 9 Kimi Antonelli 10 Alexander Albon 11 Nico Hulkenberg 12 Fernando Alonso 13 Carlos Sainz 14 Franco Colapinto 15 Yuki Tsunoda 16 Liam Lawson 17 Oliver Bearman 18 Pierre Gasly 19 Lance Stroll 20 Esteban Ocon

Cosa è successo in FP2 del GP d'Italia?

Carlos Sainz continua la sua ottima prestazione e si è classificato terzo nelle seconde prove libere in vista del Gran Premio d'Italia del Campionato del Mondo di Formula 1 2025.

Il pilota spagnolo ha registrato il suo miglior giro in 1:19.974 secondi, battendo a sorpresa la McLaren di Oscar Piastri di 0,181 secondi. Charles Leclerc lo ha preceduto in seconda posizione, confermando che la Ferrari vuole sfidare la McLaren a Monza.

Lando Norris ha ottenuto il miglior giro con un tempo di 1:19.878 secondi. Gli altri piloti della top 10 erano Lewis Hamilton, Max Verstappen, Alexander Albon, Nico Nulkenberg, Yuki Tsunoda e George Russell.

Fernando Alonso era 15°, mentre Franco Colapinto è arrivato ultimo. Kimi Antonelli ha subito un incidente all'inizio della sessione che lo ha costretto al ritiro dalle FP2.

GP de Italia: FP2

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Charles Leclerc 3 Carlos Sainz 4 Oscar Piastri 5 Lewis Hamilton 6 Max Verstappen 7 Alexander Albon 8 Nico Hulkenberg 9 Yuki Tsunoda 10 George Russell 11 Isack Hadjar 12 Gabriel Bortoleto 13 Lance Stroll 14 Oliver Bearman 15 Fernando Alonso 16 Esteban Ocon 17 Liam Lawson 18 Pierre Gasly 19 Kimi Antonelli 20 Franco Colapinto

Cosa è successo nelle FP1 del GP d'Italia?

Lewis Hamilton e la Ferrari hanno preso il comando nelle FP1 del Gran Premio d'Italia, con un ottimo risultato anche per Carlos Sainz. Il sette volte campione del mondo ha confermato le sue sensazioni positive e ha fatto segnare il miglior giro della prima sessione di prove libere con un tempo di 1:20.117, battendo Charles Leclerc di 0,169 secondi.

Sainz ha concluso al terzo posto dietro di loro, davanti a Max Verstappen, Kimi Antonelli, Lando Norris e Alexander Albon. Il resto della Top 10 include Alexander Albon, George Russell, Fernando Alonso e Isack Hadjar.

Franco Colapinto ha prestato la sua vettura a Paul Aron per la prima sessione del fine settimana, quindi non ha preso parte a nessuna gara; tuttavia, il pilota di riserva ha concluso in ultima posizione nelle prove libere uno.

GP d'Italia: FP1

Posizione Pilota 1 Lewis Hamilton 2 Charles Leclerc 3 Carlos Sainz 4 Max Verstappen 5 Kimi Antonelli 6 Lando Norris 7 Alexander Albon 8 George Russell 9 Fernando Alonso 10 Isack Hadjar 11 Gabriel Bortoleto 12 Nico Hulkenberg 13 Liam Lawson 14 Yuki Tsunoda 15 Lance Stroll 16 Alex Dunne 17 Esteban Ocon 18 Pierre Gasly 19 Oliver Bearman 20 Paul Aron

