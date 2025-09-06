Griglia di partenza del GP d'Italia 2025, comprese le penalità
Una nuova penalità per il Gran Premio d'Italia a Monza sembra ormai certa. Lewis Hamilton è già stato confermato e riceverà una penalità che lo farà retrocedere di cinque posizioni in griglia, ma non sarà il solo.
Dopo una sessione di qualifiche deludente, è stato annunciato che Isack Hadjar partirà dalla pit lane, utilizzando il suo quinto motore stagionale. La notizia è stata riportata subito dopo le qualifiche di sabato da Motorsport.com e confermata dalla FIA.
Ma non è tutto, dato che Pierre Gasly partirà dalla pit lane dopo che il team non ha seguito la corretta procedura post-qualifica. In altre parole, la sua vettura non è stata coperta all'orario indicato dalla FIA.
Queste sono finora le penalità confermate dall'organismo di governo del motorsport per il prossimo Gran Premio d'Italia del Campionato del Mondo di Formula 1 2025.
GP d'Italia: Griglia di Partenza
|Posizione
|Pilota
|1
|Max Verstappen
|2
|Lando Norris
|3
|Oscar Piastri
|4
|Charles Leclerc
|5
|George Russell
|6
|Kimi Antonelli
|7
|Gabriel Bortoleto
|8
|Fernando Alonso
|9
|Lewis Hamilton
|10
|Yuki Tsunoda
|11
|Oliver Bearman
|12
|Nico Hulkenberg
|13
|Carlos Sainz
|14
|Alexander Albon
|15
|Esteban Ocon
|16
|Lance Stroll
|17
|Franco Colapinto
|18
|Liam Lawson
|19
|Isack Hadjar
|20
|Pierre Gasly
Come guardare il GP d'Italia?
Condividiamo tutte le informazioni necessarie per la gara di domenica al Gran Premio d'Italia del Campionato del Mondo di Formula 1 2025.
Il circuito di Monza ospiterà la 16a gara del calendario il 7 settembre, dove Carlos Sainz spera di ribaltare la situazione dopo il deludente risultato in qualifica.
D'altra parte, Fernando Alonso cercherà di proseguire la buona prestazione delle ultime gare, pur non avendo la vettura migliore. Infine, Franco Colapinto spera di fare il maggior numero possibile di rimonte ed evitare di finire in fondo alla griglia.
Ecco tutto quello che c'è da sapere in vista di domenica su programmi e canali TV per i diversi paesi dell'America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.
Programma GP d'Italia: domenica 7 settembre
Gara
- Italia: 15:00 / DAZN
- Argentina: 10:00. /Stella +
- Colombia: 08:00. /Stella +
- Messico: 07:00. /Fox Sport
- Stati Uniti (Pacifico): 06:00. /ESPN
