Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri, generic, 2025, ITalian GP

Griglia di partenza del GP d'Italia 2025, comprese le penalità

Griglia di partenza del GP d'Italia 2025, comprese le penalità

Gianluca Cosentino
Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri, generic, 2025, ITalian GP

Una nuova penalità per il Gran Premio d'Italia a Monza sembra ormai certa. Lewis Hamilton è già stato confermato e riceverà una penalità che lo farà retrocedere di cinque posizioni in griglia, ma non sarà il solo.

Dopo una sessione di qualifiche deludente, è stato annunciato che Isack Hadjar partirà dalla pit lane, utilizzando il suo quinto motore stagionale. La notizia è stata riportata subito dopo le qualifiche di sabato da Motorsport.com e confermata dalla FIA.

Ma non è tutto, dato che Pierre Gasly partirà dalla pit lane dopo che il team non ha seguito la corretta procedura post-qualifica. In altre parole, la sua vettura non è stata coperta all'orario indicato dalla FIA.

Queste sono finora le penalità confermate dall'organismo di governo del motorsport per il prossimo Gran Premio d'Italia del Campionato del Mondo di Formula 1 2025.

GP d'Italia: Griglia di Partenza

Posizione Pilota
1Max Verstappen
2Lando Norris
3Oscar Piastri
4Charles Leclerc
5George Russell
6Kimi Antonelli
7Gabriel Bortoleto
8Fernando Alonso
9Lewis Hamilton
10Yuki Tsunoda
11Oliver Bearman
12Nico Hulkenberg
13Carlos Sainz
14Alexander Albon
15Esteban Ocon
16Lance Stroll
17Franco Colapinto
18Liam Lawson
19Isack Hadjar
20Pierre Gasly

Come guardare il GP d'Italia?

Condividiamo tutte le informazioni necessarie per la gara di domenica al Gran Premio d'Italia del Campionato del Mondo di Formula 1 2025.

Il circuito di Monza ospiterà la 16a gara del calendario il 7 settembre, dove Carlos Sainz spera di ribaltare la situazione dopo il deludente risultato in qualifica.

D'altra parte, Fernando Alonso cercherà di proseguire la buona prestazione delle ultime gare, pur non avendo la vettura migliore. Infine, Franco Colapinto spera di fare il maggior numero possibile di rimonte ed evitare di finire in fondo alla griglia.

Ecco tutto quello che c'è da sapere in vista di domenica su programmi e canali TV per i diversi paesi dell'America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Programma GP d'Italia: domenica 7 settembre

Gara

  • Italia: 15:00 / DAZN
  • Argentina: 10:00. /Stella +
  • Colombia: 08:00. /Stella +
  • Messico: 07:00. /Fox Sport
  • Stati Uniti (Pacifico): 06:00. /ESPN

