﻿
Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

F1 Oggi: Mercedes fissa un OBIETTIVO per Antonelli; Hamilton paragonato a Jordan

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

GPFans ti porta le notizie più interessanti di mercoledì 3° settembre 2025 in Formula 1.

La Mercedes ha fissato un obiettivo chiaro per Andrea Kimi Antonelli al prossimo Gran Premio d'Italia. LEGGI DI PIÙ

La Mercedes ha confermato di essere stata la causa dell'incidente di Andrea Kimi Antonelli all'ultimo Gran Premio d'Italia. LEGGI DI PIÙ

Cadillac ha annunciato il terzo pilota per il suo progetto in Formula 1: Colton Herta, che correrà al fianco di Checo Pérez e Valtteri Bottas. LEGGI DI PIÙ

Ferrari F1: ULTIMA ORA - Annunciate importanti modifiche per il GP d'Italia. LEGGI DI PIÙ

Ferrari F1: URGENTE, cambi di formazione con NUOVO ACQUISTO. LEGGI DI PIÙ

