ULTIMA ORA: La Ferrari annuncia importanti cambiamenti per il GP d'Italia
La Ferrari ha annunciato ufficialmente cambiamenti importanti in vista del prossimo Gran Premio d'Italia 2025 della Formula 1.
L'equipaggio ha già sorpreso questa settimana con un'uniforme speciale sui toni azzurri e, ora, hanno svelato la nuova immagine che luciderà la monopiazza di Monza. La Scuderia viene preparata per la tua carriera in casa, laddove è applicato un mantello di pittura inedito soprattutto per questo evento.
La Ferrari rinde homenaje alla leggenda della Formula 1, Niki Lauda, e al suo mitico campione, la Ferrari 312T. Con questa iniziativa, l'equipaggio non celebra solo la sua storia, ma anche la tradizione e lo spirito ganador che sempre hanno caratterizzato la scuola italiana.
A differenza del design abituale, questa fine settimana la Ferrari presenta un sindaco toque de blanco. In concreto, il cappuccio dell'SF-25 ha il lato completamente bianco, mentre il resto dell'auto continua a brillare dell'emblematico tono rosso che identifica il congiunto.
Come si è piazzato il Campionato Piloti dopo il GP d'Olanda?
Il Gran Premio d'Olanda ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, ma un guasto alla power unit ha posto fine alla sua corsa.
Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con l'australiano che ne è uscito vittorioso e ha inseguito il leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto un pomeriggio agrodolce, essendo sesto, ma Una collisione con Charles Leclerc lo ha fatto scendere al 16° posto.
I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso che ha concluso ottavo e continua a segnare punti in questa stagione, mentre Carlos Sainz è arrivato lontano dalla zona punti a causa di Liam Lawson.
Per le Ferrari è stato un incubo, poiché né Lewis Hamilton né Charles Leclerc sono riusciti a concludere la gara, un duro colpo per entrambi nel Campionato Piloti.
- 1. Oscar Piastri 309 punti
- 2. Lando Norris 275 punti
- 3. Max Verstappen 205 punti
- 4. George Russell 184 punti
- 5. Charles Leclerc 151 punti
- 6. Lewis Hamilton 109 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli 64 punti
- 8. Alexander Albon 64 punti
- 9. Nico Hülkenberg 37 punti
- 10. Isack Hadjar 37 punti
- 11. Lance Stroll 32 punti
- 12. Fernando Alonso 30 punti
- 13. Esteban Ocon 28 punti
- 14. Pierre Gasly 20 punti
- 15. Liam Lawson 20 punti
- 16. Oliver Bearman 16 punti
- 17. Carlos Sainz 16 punti
- 18. Gabriele Bortoleto 14 punti
- 19. Yuki Tsunoda 12 punti
- 20. Franco Colapinto 0 punti
