BOMBA: SORPRESA della Ferrari per il GP d'Italia a Monza!

Il Gran Premio d’Italia è finalmente arrivato, portando con sé l’atteso ritorno a casa per Lewis Hamilton e Charles Leclerc, due piloti destinati a vivere l’emozione dei tifosi a Monza.

Il weekend passato al Gran Premio dei Paesi Bassi si è rivelato complicato per la coppia Ferrari, poiché nessuno dei due è riuscito a tagliare il traguardo. Tornare nel loro ambiente e sentire l’affetto dei sostenitori più appassionati al mondo sarà senza dubbio un’energia preziosa per ripartire con il piede giusto.

Il GP italiano 2025 segna la prima occasione per Hamilton di sfidare il leggendario circuito di Monza, entrando ufficialmente a far parte della formazione della Scuderia Ferrari. Per celebrare questo momento, la Ferrari ha svelato il nuovo completo da gara che Hamilton e Leclerc indosseranno durante il weekend.

La collezione Scuderia Ferrari Monza Race Specials è ora disponibile nello store ufficiale F1 qui e l’intera gamma di edizioni speciali può essere acquistata sul sito del nostro partner Puma. Il design esclusivo per Monza non sorprende: lo scorso anno Leclerc ha raccolto applausi con un completo totalmente nero, mentre quest’anno la scelta è caduta sul blu.

La collezione offre pezzi d’effetto, perfetti per emergere tra la marea di rossi tipica di Monza. Tra questi, il berretto in edizione speciale Monza del team Scuderia Ferrari 2025 è disponibile a 45 sterline o 1.130 pesos, qui. Per chi desidera osare come Leclerc e Hamilton, la maglietta blu in edizione speciale Monza è in vendita a 77 sterline o 1.934,94 pesos qui.

Se preferisci uno stile più discreto, non perderti l’edizione speciale 2025 delle famose Puma Speedcats, disponibili qui a 110 sterline o 2.764 pesos. Per chi cerca un’opzione più economica, Puma propone anche la classica maglietta blu Ferrari F1 Monza, reperibile qui a 55 sterline o 1.382 pesos.

Essere un tifoso Ferrari va ben oltre l’abbigliamento targato Monza: serve un capo che accompagni per tutta la stagione, anche quando l’adrenalina del Gran Premio si affievolisce. In questa ottica, Puma presenta la felpa con cappuccio Ferrari HP Monza, disponibile qui a 110 sterline o 2.764 pesos nell’esclusiva edizione Steer Blue. Per i puristi che non rinunciano al classico Rosso Corsa, la felpa Puma Monza è proposta anche in questa iconica tonalità, mentre lo store F1 offre una straordinaria giacca unisex in edizione speciale Monza, anch’essa in rosso Ferrari, reperibile qui.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

