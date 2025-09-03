close global

Cadillac presenta a Sergio Perez y Valtteri Bottas como pilotos

ULTIMA ORA: Cadillac annuncia il pilota americano di F1

Alessandro Lombardo
Cadillac ha annunciato il terzo pilota per il suo progetto in Formula 1: Colton Herta, che correrà al fianco di Checo Pérez e Valtteri Bottas. L'annuncio segna un importante passo avanti per il team statunitense, il quale accoglie per la prima volta un pilota del paese anche se in veste di collaudatore, rispondendo così a una richiesta da tempo avanzata per rafforzare la presenza nazionale in un campionato internazionale.

Herta, noto soprattutto per le sue esperienze in IndyCar, era stato a lungo considerato un candidato ideale per un posto da titolare in Cadillac, ma alla fine è stata preferita la comprovata esperienza di Pérez e Bottas. Si parla, inoltre, di test che potrebbero essere effettuati utilizzando vetture Ferrari, così da poter contare su una base solida per operare al meglio in un contesto in cui il team, essendo nuovo in griglia, deve confrontarsi fin da subito con grandi realtà.

Cosa ha dichiarato Cadillac su Colton Herta?

Graeme Lowdon, direttore del team Cadillac, ha spiegato: “Colton è un pilota eccezionalmente talentuoso, dotato di una velocità, una tecnica e una maturità che superano di gran lunga quelle tipiche della sua età.” Ha proseguito sottolineando che “la sua esperienza nel competitivo automobilismo statunitense, maturata all’interno della famiglia TWG Motorsport, lo rende il candidato ideale per questo ruolo. Con il suo arrivo, il team acquisisce una nuova prospettiva, visione ed energia, elementi fondamentali mentre costruiamo il nostro futuro.”

Lowdon ha aggiunto: “L’ingresso di un pilota americano in una squadra statunitense di Formula 1 rappresenta un momento estremamente significativo, non solo per il team, ma per l’intero panorama motoristico degli Stati Uniti. Colton incarna la passione, l’ambizione e lo spirito competitivo che distinguono il team Cadillac, e siamo orgogliosi di portare la bandiera americana sul palcoscenico mondiale.”

