URGENTE: La Ferrari cambia la sua formazione con un nuovo acquisto

Secondo quanto riferito, la Ferrari starebbe firmando un nuovo ingaggio che cambierebbe la formazione del team nel bel mezzo di una stagione deludente.

Secondo le informazioni di RMC, il team italiano sta preparando un importante cambiamento a livello dirigenziale: "I cambiamenti continuano in Ferrari con la nomina del nuovo direttore della Driver Academy, lo spagnolo Marc Genè.

"Il suo nuovo incarico sostituisce l'ingegnere 61enne Jock Clear, ex direttore tecnico Ferrari e Senior Engineering Performance Director, prima di essere trasferito a capo della Driver Academy.

"Clear lascerà la squadra alla fine della stagione e ha un passato in Williams e Brawn, ma anche in Mercedes, dove ha lavorato con Hamilton durante l'epoca d'oro del Campionato del mondo della Stella a Tre Punte", hanno riferito.

Come si sta evolvendo il Campionato Costruttori dopo il GP d'Olanda?

Il Gran Premio d'Olanda è stato l'ennesimo esempio del dominio della McLaren in questa stagione, ma alcune sorprese rimangono in campionato dopo che l'Aston Martin ha mostrato segni di vita.

Non c'era margine di manovra sul circuito di Zandvoort per nessuno dei piloti, poiché le condizioni meteorologiche hanno costretto l'ingresso di tre safety car che hanno portato a tre ritiri, tra cui uno scontro tra Ferrari e Mercedes.

Nonostante ciò, la squadra tedesca ha preso il comando nel Campionato Costruttori grazie a Russell e ha approfittato dell'errore dei piloti Ferrari, sebbene Antonelli sia rimasto di nuovo a zero punti dopo un altro ritiro. Un'altra delusione è che la Williams non è riuscita a segnare punti con Carlos Sainz, ma Alex Albon continua a rispondere.

1. McLaren 584 punti

2. Ferrari 260 punti

3. Mercedes 248 punti

4. Red Bull Racing 214 punti

5. Williams 80 punti

6. Aston Martin 62 punti

7. Racing Bulls 60 punti

6. Kick Sauber 51 punti

9. Haas 44 punti

10. Alpine 20 punti

