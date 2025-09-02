F1 Ferrari Oggi: A statistica che conferma il FALLIMENTO di Hamilton; Leclerc spiega la sua furia
F1 Ferrari Oggi: A statistica che conferma il FALLIMENTO di Hamilton; Leclerc spiega la sua furia
GPFans ti porta le notizie più rilevanti su Ferrari di Lunedì 1 settembre 2025 nel mondo della Formula 1.
Lewis Hamilton ha concluso il Gran Premio dei Paesi Bassi in modo particolarmente deludente, continuando a non salire sul podio in questa stagione. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton si trova attualmente a dover fare i conti con una pressione enorme nel suo nuovo incarico in Ferrari, pressione che si rispecchia chiaramente nel suo rendimento, soprattutto se messo a confronto con quello del compagno di squadra, Charles Leclerc. LEGGI DI PIÙ
Charles Leclerc è entrato in contatto con entrambi i piloti della Mercedes durante il Gran Premio d’Olanda, costringendolo a non terminare la gara. In precedenza, il pilota Ferrari era stato coinvolto in un altro incidente con George Russell, a cui aveva attribuito la responsabilità dei danni subiti. LEGGI DI PIÙ
Una figura di spicco del passato della Formula 1 in Ferrari ha espresso la sua ferma convinzione che Lewis Hamilton possa ritrovare la forma vincente che lo ha consacrato in passato. LEGGI DI PIÙ
