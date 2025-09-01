L'icona della Ferrari dice che Hamilton vincerà di nuovo

Una figura di spicco del passato della Formula 1 in Ferrari ha espresso la sua ferma convinzione che Lewis Hamilton possa ritrovare la forma vincente che lo ha consacrato in passato.

Nel corso della stagione 2025, il britannico ha attraversato un periodo particolarmente difficile, chiudendo in sesta posizione nel campionato piloti e senza riuscire a salire sul podio in alcun Gran Premio da quando è passato alla Scuderia a gennaio.

Durante l’ultimo weekend di gare prima della pausa estiva, Hamilton ha definito se stesso “inadeguato” e ha insinuato che la Ferrari potrebbe già valutare un suo eventuale ricambio prima della scadenza del contratto, prevista per la fine del 2026. Dopo una pausa che gli ha offerto l’occasione di riflettere negli ultimi sei mesi, l’ex pilota Ferrari Rubens Barrichello ha dichiarato di essere certo che Hamilton tornerà a esprimere quel livello che gli ha permesso di vincere sei campionati in sette anni, tra il 2014 e il 2020.

Barrichello, che per gran parte della sua carriera in Ferrari ha corso all’ombra del leggendario Michael Schumacher, conosce bene cosa significhi essere costantemente superati da un compagno di squadra – esperienza che il britannico ha vissuto nel 2025, confrontandosi con Charles Leclerc. «Hamilton è un pilota eccezionale che merita ogni successo ottenuto lungo la sua carriera», ha affermato Barrichello a Mirror Sport, sottolineando come il talento del britannico rimanga inalterato. Inoltre, ha aggiunto di essere convinto che Hamilton potrà tornare a vincere se la monoposto Ferrari nel 2026 saprà competere al pari degli altri contendenti nella corsa al titolo.

Lewis Hamilton non ha conquistato un podio in Gran Premio da quando è passato in Ferrari

Correlato: URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

Riuscirà Hamilton a risollevarsi nel 2026?

La distanza di 42 punti che separa Hamilton dal compagno di squadra Leclerc nel 2025 appare difficile da colmare, soprattutto alla luce dello stato attuale del pilota britannico. Tuttavia, è probabile che il resto della stagione gli offra l’opportunità di ricostruire la fiducia necessaria per risalire la china.

Un primo podio per la Scuderia rappresenterebbe un buon inizio per rafforzare il legame con i tifosi, indispensabile se Hamilton ambisce a contendersi un’ottava corona mondiale. Il 2026, infatti, introdurrà importanti cambiamenti regolamentari che potrebbero costituire l’occasione ideale per la Ferrari di prendere il volo, a condizione di riuscire a dominare le nuove norme che influenzeranno il design della vettura e l’unità di potenza.

Inoltre, questi aggiornamenti consentiranno ad Hamilton di salire a bordo di una monoposto diversa, un elemento ritenuto necessario a fronte delle difficoltà incontrate nell’era dell’effetto suolo. Il pilota, che ha 40 anni, ha infatti collezionato appena due vittorie da quando nel 2022 sono stati introdotti i cambiamenti strutturali maggiori.

Sebbene un ottavo titolo mondiale possa sembrare ancora un traguardo lontano, Hamilton è determinato ad arricchire il suo già imponente palmarès, che include oltre 105 vittorie in Gran Premio, e mira a lasciare il segno anche nella prossima stagione.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!