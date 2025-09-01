Hamilton rompe il silenzio sul suo futuro in Ferrari

Lewis Hamilton si trova attualmente a dover fare i conti con una pressione enorme nel suo nuovo incarico in Ferrari, pressione che si rispecchia chiaramente nel suo rendimento, soprattutto se messo a confronto con quello del compagno di squadra, Charles Leclerc.

Con l’avvento del 2026 e l’inizio di una nuova era in Formula 1, il pilota britannico prevede inevitabili critiche sui nuovi regolamenti. Parlando ai giornalisti a Zandvoort, tra cui rappresentanti di GP Fans, Hamilton ha ammesso che sarà difficile accontentare tutti in merito alle norme in arrivo.

“In questo sport non si può mai davvero soddisfare tutti; siamo costantemente alla ricerca del nostro miglioramento. Non so ancora come andrà a finire la prossima stagione: potrebbe essere positiva oppure presentare delle complicazioni”, ha spiegato.

Hamilton sull'adattamento in Ferrari

Quest'anno, Hamilton ha calcato il circuito in Ferrari per la prima volta, indossando il vessillo più riconoscibile della Formula 1. Il pilota ha sottolineato che, sia dentro che fuori pista, la sua strategia è sempre stata quella di conformarsi allo stile e alle esigenze della scuderia, e non il contrario.

Pur essendo riuscito progressivamente a prendere l’iniziativa in gara, ammette che riuscire a trovare il giusto equilibrio è una sfida non da poco. “L’obiettivo principale era capire il loro modo di operare, applicare la mia esperienza e dare il mio contributo per rendere il team ancora più competitivo”, ha dichiarato.

Hamilton ha poi riconosciuto che questa stagione rappresenta una prova particolarmente impegnativa, vista la mole di responsabilità che comporta far parte di un team come la Ferrari. “Il vero impegno consiste nell’essere sempre sul pezzo: gestire l’intenso carico di lavoro, interfacciarsi con nuovi partner e adempiere a innumerevoli impegni ed eventi. Adattarmi a una squadra tanto estesa e prestigiosa non è stato affatto semplice. Senza dubbio, è il punto di riferimento indiscusso nel nostro sport, e la somma di tutte queste richieste può risultare veramente opprimente”, ha concluso Hamilton.

