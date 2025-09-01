La statistica che conferma il FALLIMENTO di Hamilton alla Ferrari
La statistica che conferma il FALLIMENTO di Hamilton alla Ferrari
Lewis Hamilton ha concluso il Gran Premio dei Paesi Bassi in modo particolarmente deludente, continuando a non salire sul podio in questa stagione.
La sua prestazione, infatti, appare ancora meno convincente se si confronta con quella di piloti come Niko Hulkenberg e Isack Hadjar, che quest’ultimi sono riusciti a raggiungere il podio con vetture meno competitive.
Nonostante i suoi sette titoli mondiali, il campione britannico non è riuscito a trasformare il suo passato da successo in un presente brillante. Le critiche non cessano di aumentare, soprattutto osservando come alcune giovani promesse, con meno esperienza e risorse, riescano a conquistare posizioni di vertice, mentre Hamilton registra un numero di abbandoni superiore alle apparizioni sul podio.
Correlato: URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA
Come si è concluso il Gran Premio dei Paesi Bassi 2025?
- 1. Óscar Piastri
- 2. Max Verstappen
- 3. Isack Hadjar
- 4. George Russell
- 5. Alexander Albon
- 6. Oliver Bearman
- 7. Lance Stroll
- 8. Fernando Alonso
- 9. Yuki Tsunoda
- 10. Esteban Ocon
- 11. Franco Colapinto
- 12. Liam Lawson
- 13. Carlos Sainz
- 14. Nico Hülkenberg
- 15. Gabriel Bortoleto
- 16. Andrea Kimi Antonelli
- 17. Pierre Gasly
- 18. Lando Norris
- 19. Charles Leclerc
- 20. Lewis Hamilton
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
La statistica che conferma il FALLIMENTO di Hamilton alla Ferrari
- 3 ore fa
La Mercedes è chiara sul MIGLIORAMENTO che sta cercando da Antonelli per trattenerlo
- Ieri 19:41
Ecco la situazione del campionato COSTRUTTORI dopo il GP d'Olanda
- Ieri 19:30
Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.
- Ieri 19:16
CONFERMATO: Antonelli incontra la Ferrari in Olanda
- Ieri 16:00
Mercedes ammette FALLIMENTO ed errore con Antonelli
- Ieri 15:00
Molto letto
Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari
- 16 agosto
Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!
- 19 agosto
Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso
- 16 agosto
URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA
- 28 agosto
L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams
- 13 agosto
F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo
- 13 agosto