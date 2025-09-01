close global

﻿
La statistica che conferma il FALLIMENTO di Hamilton alla Ferrari

La statistica che conferma il FALLIMENTO di Hamilton alla Ferrari

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton ha concluso il Gran Premio dei Paesi Bassi in modo particolarmente deludente, continuando a non salire sul podio in questa stagione.

La sua prestazione, infatti, appare ancora meno convincente se si confronta con quella di piloti come Niko Hulkenberg e Isack Hadjar, che quest’ultimi sono riusciti a raggiungere il podio con vetture meno competitive.

Nonostante i suoi sette titoli mondiali, il campione britannico non è riuscito a trasformare il suo passato da successo in un presente brillante. Le critiche non cessano di aumentare, soprattutto osservando come alcune giovani promesse, con meno esperienza e risorse, riescano a conquistare posizioni di vertice, mentre Hamilton registra un numero di abbandoni superiore alle apparizioni sul podio.

Come si è concluso il Gran Premio dei Paesi Bassi 2025?

