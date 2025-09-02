Kimi Antonelli Oggi: La Mercedes è chiara sul MIGLIORAMENTO; Leclerc spiega la sua furia

GPFans ti porta le notizie più rilevanti su Kimi Antonelli di Lunedì 1 settembre 2025 nel mondo della Formula 1.

Charles Leclerc è entrato in contatto con entrambi i piloti della Mercedes durante il Gran Premio d’Olanda, costringendolo a non terminare la gara. In precedenza, il pilota Ferrari era stato coinvolto in un altro incidente con George Russell, a cui aveva attribuito la responsabilità dei danni subiti. LEGGI DI PIÙ

Toto Wolff ammette che forse si sia spinto troppo oltre nel schierare direttamente Kimi Antonelli in Mercedes, ma il capo del team ribadisce che il colosso tedesco continua a credere nel prodigio di 18 anni. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli ha fatto nuovamente parlare di sé al Gran Premio dei Paesi Bassi, eliminando Charles Leclerc dalla gara con una mossa controversa. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli torna ad attirare critiche dopo il Gran Premio dei Paesi Bassi a seguito di un incidente con Charles Leclerc. Il giovane pilota della Mercedes, nel tentativo di superare il corridore della Ferrari, ha provocato un contatto che ha messo fine alla gara di Leclerc. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!